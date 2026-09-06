باشگاه خبرنگاران جوان - محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: پس از اینکه ترامپ از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خارج شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که باید راهبردهای جدیدی را در زمینه جنگ، مذاکرات و محاصره اقتصادی در پیش بگیریم.

وی افزود: نخستین تغییری که ایجاد شد، مربوط به مسئله تنگه هرمز است. تنگه هرمز کاملاً بسته است. پیش از بستن تنگه هرمز، روزانه بیش از ۱۰۰ فروند کشتی از این مسیر عبور می‌کرد و بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا از تنگه هرمز خارج می‌شد و میلیارد‌ها دلار نیز از این مسیر عبور داده می‌شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: امروز حداکثر روزانه هفت تا هشت کشتی عبور می‌کنند که بیشتر آنها حامل مواد غذایی و کالا‌هایی هستند که ما وارد می‌کنیم. برخی اوقات آمریکایی‌ها از میان صخره‌های متصل به ساحل عمان، دلار می‌دهند و تلاش می‌کنند دستگاه‌ها را خاموش کنند و پنج تا شش کشتی را عبور دهند.

رضایی تصریح کرد: اغلب آنها هم مورد اصابت قرار می‌گیرند. هنوز تصمیم نگرفته‌ایم این کشتی‌ها را غرق کنیم، زیرا حامل مواد نفتی هستند، اما هیچ‌کدام سالم عبور نمی‌کنند و به آنها آسیب وارد می‌شود. آیا معنای این مسئله باز شدن تنگه هرمز است؟ بنابراین، باز شدن تنگه هرمز دروغی بزرگ است.

طی هفته‌های آینده، محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام می‌کنیم

وی ادامه داد: طی هفته‌های آینده، محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام می‌کنیم که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا آغاز می‌شود و تا تنگه هرمز ادامه پیدا می‌کند و وارد خلیج فارس می‌شود. هر کشتی که با هدف عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده شود و شناسایی شود، در فهرست تحریمی قرار می‌گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی توضیح داد: در منطقه خلیج فارس می‌توانیم کشور‌های مختلف را تحریم کنیم. کشتی‌های سمت شرقی یا غربی تنگه هرمز، اگر در حال حرکت باشند و هنوز وارد تنگه هرمز نشده باشند، اما بخواهند در جایی متوقف شوند و سپس عبور کنند، به آنها اعلام توقف می‌کنیم. اگر تخلف کنند، مشخصات کشتی و مالک آن را در اختیار داریم و آن را در فهرست تحریمی قرار می‌دهیم. این کشتی‌ها با مشکل بیمه مواجه می‌شوند و می‌دانند که اگر عبور کنند و بازگردند، در اختیار ما خواهند بود. تنگه هرمز نقطه کنترلی کشتی‌های تحریمی توسط ایران خواهد بود.

وی گفت: اگر هماهنگ کنند، با استدلال ممکن است ۱۰ تا ۱۵ کشتی عبور کنند. کسانی که می‌خواهند خارج از مدیریت ایران از تنگه استفاده کنند، چه به صورت قاچاق و چه به شکل دیگری، در فهرست تحریم قرار می‌گیرند. یک محدوده جدید و مکمل برای تنگه هرمز ایجاد می‌کنیم که در آن، کشتی‌ها را در فهرست تحریم قرار خواهیم داد.

رضایی افزود: سخت‌گیری‌ها را بیشتر می‌کنیم و یک منطقه ممنوعه تحریمی در بیرون تنگه هرمز ایجاد می‌کنیم. این محدوده تا زمانی که محاصره دریایی آمریکا وجود داشته باشد، برقرار خواهد بود. این اقدام بر قیمت نفت تأثیرگذار است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود محاصره اقتصادی آمریکا باعث ایجاد قحطی شده است، دروغی بزرگ است؛ چراکه دولت از مدت‌ها قبل به این موضوع فکر کرده و ما ذخایر کافی داریم. از سوی دیگر، اینکه می‌گویند صادرات نفت ایران قطع شده است، اشتباه است. ما در همین مدتی که محاصره برداشته شد، طی یک هفته ۷۰ میلیون بشکه نفت فروختیم.

وی ادامه داد: شیوه شکستن محاصره را تغییر می‌دهیم. ما برای نخستین بار از جنگ ۱۲ روزه تاکنون، توانستیم ۴۸ ساعت پیش نخستین موشک ناوشکن خود را بالای سر آمریکا آزمایش کنیم. جهنمی ایجاد شد و ناو‌ها فرار کردند.

رضایی گفت: حادثه آن‌قدر بزرگ بود که سنتکام به آن اعتراف کرد و آنها وحشیانه به دو، سه کشتی ما که یک مورد خالی و دو مورد حامل نفت بودند، حمله کردند. اعلام کردیم این قدرت ماست؛ پس بهتر است آدم شوید و حقوق ملت ما را بدهید. زدن ناو، ۲۰۰ تا ۳۰۰ آمریکایی را غرق می‌کند و برای باورپذیر کردن تهدید خود این شلیک را انجام دادیم.

وی افزود: هم دولت و هم بازرگانان مصر شدند که در اطراف ایران ۱۵ کشور همسایه وجود دارد و چرا ما تجارت خود را فقط به دریا معطوف کرده‌ایم. بنابراین، به‌سرعت کریدور‌ها و جاده‌ها شکل می‌گیرد.

تغییر رویکرد ایران در دیپلماسی

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دیپلماسی را تغییر داده‌ایم، گفت: مشکل بزرگ ما در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مسئله تضمین بود. ما به واسطه‌گران اعتماد کردیم، اما در عمل مشخص شد که نتوانستند تضمین ارائه دهند. حتی در کمیته حل اختلاف نیز همین‌گونه بود. بنابراین، مشکل ما در دیپلماسی، نبود تضمین بود.

رضایی افزود: اکنون دیپلماسی را با تضمین دنبال می‌کنیم. شرایطی تعیین کرده‌ایم تا آمریکایی‌ها اعتماد خود را به ما اثبات کنند و تا زمانی که این شرایط عملی نشود، وارد مرحله دوم نمی‌شویم. یکی از تضمین‌ها، اعتمادسازی است. ما حق داریم به آمریکا اعتماد نکنیم؛ چراکه از زمانی که آمریکایی‌ها به جای انگلیسی‌ها در سیاست خارجی ایران وارد شدند تاکنون، هیچ‌گاه آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده است.

وی ادامه داد: آنها می‌خواهند ایران و ملت ایران در مشت آنها باشد. بعد از انقلاب کودتا کردند و جنگ کردند؛ بنابراین، حق داریم به آمریکا بی‌اعتماد باشیم. می‌گویند آمریکایی‌ها هم معتقدند که نمی‌توان به ایران اعتماد کرد؛ دروغ می‌گویند. ما در دنیا از نظر اعتماد در رتبه‌های اول هستیم، چون تاکنون به کشوری حمله نکرده‌ایم و به تمام تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده‌ایم. چه کسی از برجام خارج شد؟

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: منظور آنها از اعتماد کردن، تسلیم کردن ایران است. آنها ایران تسلیم‌شده را قابل اعتماد می‌دانند. اگر ایران برای آنها نوکری کند، می‌گویند ایران مورد اعتماد است. می‌خواهند هر هدفی که دارند در ایران عملی شود و کسی با آن مخالفت نکند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا امیدوارید اقدام اعتمادساز را آمریکا انجام دهد، توضیح داد: تا زمانی که اقدامات اعتمادساز را انجام ندهند، ما وارد گام‌های بعدی نمی‌شویم. این گام‌های اعتمادساز چهار تا پنج پیش‌شرط است و ممکن است برخی مسائل جدید نیز به آن اضافه شده باشد.

رضایی ادامه داد: موضوع دوم، تضمین است که یکی از تضمین‌ها تنگه هرمز است. اگر تنگه را باز کنیم و آنها تعهدات خود را نقض کنند، مجدداً تنگه هرمز را می‌بندیم. تنگه هرمز به‌طور جدی در مدیریت ما باقی می‌ماند.

وی افزود: برای تثبیت این تضمین، با عمان دو تا سه ماه رفت‌وبرگشت و جلسه داشتیم و موضوع نهایی شد. اکنون روی آب‌های خود و آب‌های مشترک عمان و ایران، کریدوری را برای ورود به خلیج فارس و خروج از آن تعیین کرده‌ایم و مدیریت ما در این ورود و خروج به قوت خود باقی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: همین روز‌ها باید این موضوع امضا شود و این کریدور جدید بین‌المللی که ایران در آن مدیریت دارد، اجرا خواهد شد. با این تضمین‌ها، دیپلماسی طی روز‌ها و هفته‌های آینده آغاز می‌شود.

تغییر راهبرد ایران در جنگ

وی افزود: موضوع سوم، تغییر در جنگ است. ما جنگ را نیز تغییر داده‌ایم. نخستین تغییر ما در حمله اخیر آمریکا بود. ترامپ گفت جنگ سخت ۱۰ روزه را انجام می‌دهم، اما جنگ یک‌روزه تمام شد. چرا یک‌روزه تمام شد؟ چون نمی‌دانست ما برخی اهداف را شناسایی کرده‌ایم و آنها را نمی‌زنیم. فکر نمی‌کرد که اطلاع داریم. ما به دو، سه پایگاه که افسران آمریکایی در آنجا بودند، شلیک کردیم.

رضایی عنوان کرد: یکی از این پایگاه‌ها پدافند نداشت و پایگاه‌های اردن و اربیل را محکم زدیم. بنابراین، جنگ ۱۰ روزه ترامپ یک‌روزه شد. ما موشک ناوشکن را درست بالای سر یک ناو آزمایش کردیم که آنها وحشت‌زده فرار کردند.

وی ادامه داد: تغییرات ما ادامه خواهد داشت و دلیل آن این است که آمریکایی‌ها برخلاف تعهد و امضای خود عمل کردند. ما روش‌های خود را تغییر داده‌ایم. معنای این مسئله این نیست که نمی‌خواهیم دیپلماسی داشته باشیم؛ ما به دنبال پایان جنگ‌ها در منطقه هستیم. ما ضد جنگ‌طلبان هستیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: هم درباره دیپلماسی، هم شکستن محاصره و هم جنگ برنامه‌ریزی کرده‌ایم. دولت، وزرا، نیرو‌های مسلح و مردم ما پای کار هستند.

رضایی با بیان اینکه آمریکایی‌ها جنگ ۱۷ روزه محرم را همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید شروع کردند که ما پاسخ دادیم، افزود: پس از آن، جنگ ۱۰ روزه را می‌خواستند شروع کنند که در نطفه خفه شد. اکنون با توصیه نتانیاهو می‌خواستند دست به دامن شورش در ایران بزنند. تبلیغات وسیعی که درباره نبود ارز در ایران و مسائلی از این دست انجام می‌دهند، به این دلیل است که در جنگ شکست خوردند و به دنبال این هستند که ترکیبی ایجاد کنند که شبیه کودتای ۱۸ و ۱۹ دی شود؛ در حالی که پشتوانه آن کودتای ۱۸ و ۱۹ دی جز جنگ ۱۲ روزه چیزی نبود.

وی ادامه داد: اکنون ما پیروزی‌های چشمگیری داریم و این تلاش بی‌نتیجه خواهد بود. البته فشار‌های اقتصادی ناشی از تورم را دولتمردان باید کنترل کنند، اما عمدتاً می‌خواهند با جنگ روانی ظرفیتی ایجاد کنند تا هم کودتایی شکل بگیرد و هم حمله‌ای انجام دهند. به فضل خدا، ما هر دو را خنثی خواهیم کرد.

هیچ جنگی همیشه پیروزی پشت پیروزی و شکست پشت شکست نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سؤالی درباره حمله رژیم صهیونیستی به بلندی‌های علی‌الطاهر، گفت: در تمام جنگ‌های دنیا یک قاعده پذیرفته‌شده وجود دارد و آن این است که در هیچ جنگی همیشه پیروزی پشت پیروزی و شکست پشت شکست نیست. جنگ‌ها فراز و نشیب دارند. نباید تنها به علی‌الطاهر نگاه کرد. در ۲۰ سال اخیر، دست برتر با حزب‌الله بوده است. چه‌بسا حزب‌الله پس از سقوط بیروت شکل گرفت و متولد شد. در سال ۲۰۰۰، تمام لبنان را حزب‌الله آزاد کرد. لبنان نخستین کشور عربی است که اسرائیل را شکست داده است.

رضایی افزود: حالا اسرائیل توانسته است بخش‌هایی را تصرف کند؛ مگر حزب‌الله و لبنان تمام شده‌اند؟ جنگ فراز و نشیب دارد. تنها جنگی که در آن یک طرف همواره پیروز بوده است، نبرد ما با آمریکایی‌هاست.

وی با بیان اینکه مطمئنم لبنان دوباره سربلند می‌کند، ادامه داد: این دفعه نجابت سیاسی که درباره تل‌آویو و حیفا داشت را ندارد و اگر خشم بزرگی که در دل لبنانی‌ها شکل گرفته است به حرکت درآید، چیزی از اسرائیل باقی نمی‌ماند. لبنان از سه طرف عقبه دارد. غزه از چهار طرف محاصره است و غذا رساندن به آن، گرچه سخت است، اما سه سال است که مقاومت می‌کنند. لبنانی‌ها هم از شمال به جنوب و هم از غرب به شرق و بالعکس می‌توانند حرکت کنند و در محاصره نیستند. بنابراین، لبنان سازماندهی خود را پیدا می‌کند و ضربات سختی به اسرائیل وارد خواهد کرد.

رضایی با بیان اینکه ما حق خود را در خصوص حمله آمریکایی‌ها به مراسم عروسی خواهران و برادران ما و خونین کردن آن عقد و عروسی محفوظ نگه داشته‌ایم، گفت: نتانیاهو به دنبال جمع کردن رأی است و تبلیغات را آغاز کرده و به دنبال این است که نخست‌وزیر دور بعدی باشد. بنابراین، حواسمان هست او چه می‌گوید و برنامه ما سر جای خود است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سؤالی درباره پیام اخیر رهبر انقلاب و تأکید بر پرهیز از «دوگانه‌های موهوم»، تصریح کرد: دوگانه موهوم، دوگانه‌ای است که مانند سراب است. عده‌ای با سراب‌سازی به دنبال این هستند که در ملت ایران انشقاق ایجاد کنند. یکی از ابزار‌های آمریکایی‌ها برای خروج از استیصال خود، شکستن وحدت مردم است. دلسوزان نباید وارد این دوگانه‌سازی شوند.

وی ادامه داد: البته طبیعت زیست سیاسی و اجتماعی ایران، دوگانه‌سازی دارد و همواره دشمن سوار این رقابت‌ها شده است.

رضایی تأکید کرد: بار‌ها و بار‌ها از طریق تفرقه خواستند انقلاب اسلامی را هدف قرار دهند، اما موفق نشدند؛ چراکه شاخصی ایجاد شده است که اختلافات را کنترل می‌کند. آن شاخص، ولایت فقیه و رهبری است. در زمان امام راحل، اختلافات جدی شکل گرفت، اما امام آن را آرام کرد و موج‌های بزرگ را خواباند. البته عده‌ای آسیب دیدند و کنار رفتند که تقصیر خودشان بود. در زمان امام شهید نیز همین اتفاق افتاد.

وی افزود: وحدت با این شاخص، وحدت است. اگر بخواهیم با خود، اهداف و برداشت‌های خود وحدت کنیم، اسم آن دیگر وحدت نیست. نخستین شرط وحدت این است که باید به رهبری نگاه کنیم.

رضایی ادامه داد: تجربه سیاسی من می‌گوید هر اختلافی خارج از چارچوب رهبری، جز از بین رفتن افراد و آسیب به مردم نتیجه‌ای ندارد. عده‌ای جوان انقلابی هستند که فکر می‌کنند ارزش‌ها زیر پا رفته و شروع به نقد می‌کنند. طرف مقابل نیز به جای پذیرفتن انتقادات و پرهیز از تقابل، در مقابل این افراد آرایش می‌گیرد و دشمن هم مرتب میان این دو درگیری ایجاد می‌کند.

تنگه هرمز اکنون تنگه عزت ایران است

وی بهترین راه را تحمل‌پذیری دانست و گفت: سیاسیون ما باید یکدیگر را تحمل کنند. مثلاً چرا گفته می‌شود تنگه هرمز نباید تنگه جنگ باشد؟ مگر تنگه هرمز تنگه جنگ است؟ تنگه هرمز اکنون تنگه عزت ایران است. گاهی این صحبت‌های تند، مشاجره ایجاد می‌کند و دعوای موهوم شکل می‌گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: مگر مسئولان یا رئیس‌جمهور جنگ‌طلب هستند؟ وحدت را باید حفظ کرد و حرف حق را زد. بدون اقتدار و پیشرفت اقتصادی نمی‌توان حرف حق را به کرسی نشاند. درست است که تحریم اقتصادی شده‌ایم و فشار اقتصادی دشمن وجود دارد، اما این فرصتی برای احیا، پیشرفت و تحول در اقتصاد ایران است. ما نیز در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حال تهیه سند امنیت اقتصادی هستیم.

رضایی ادامه داد: در این راستا، با حدود ۱۸ کسب‌وکار بزرگ جلسه داشتیم تا طرح خود را ارائه دهند. این سند باعث جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و تحرک کارآفرینان می‌شود.

وی افزود: ما حتی در خانه‌ها می‌توانیم تولید داشته باشیم. باید بازار‌های جهانی را از کالا‌های ایرانی پر کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت