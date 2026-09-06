زمان حضور بازیکنان تیم ملی فوتبال امید برای حضور در اردوی پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم ملی امید ایران برای اعزام به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از صبح فردا دوشنبه ۱۶ شهریورماه در هتل المپیک برگزار می‌شود.

از این رو بازیکنان حاضر در لیست نهایی حسین عبدی باید ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه خود را به کادرفنی و اجرایی معرفی کنند.

همچنین بازیکنان تیم‌هایی که روز دوشنبه درگیر برگزاری بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فصل جاری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ هستند ملزم هستند با اتمام مسابقات خود وارد اردو شوند تا کاروان تیم ملی امید در روز هفدهم شهریورماه راهی ژاپن شوند.

شایان ذکر است لیست تیم ملی امید به شرح زیر است:

محمد خلیفه، ادیب زارعی، آرمین عباسی، امین حزباوی، مسعود محبی، دانیال ایری، یاسین جرجانی، فرزین معامله گری، سهیل صحرایی، ابوالفضل کوهی، امیرمحمد رزاقی نیا، قاسم لطیفی، پوریا لطیفی فر، مبین دهقان، یوسف مزرعه، عباس کهریزی، اسماعیل قلی زاده، امیرحسین حسین زاده، مهدی جعفری، سعید سحرخیزان، رضا غندی پور، کسری طاهری و پوریا شهرآبادی.

تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با تیم‌های چین، کره شمالی و امارات در گروه B بازی می‌کند.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶:

* ایران - امارات؛ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - چین؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - کره شمالی؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (اول مهر ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

برچسب ها: تیم ملی فوتبال امید ایران ، بازی‌های آسیایی ، حسین عبدی
خبرهای مرتبط
دردسر جدید قلعه‌نویی، تیم ملی در برزخ ۱۳ روزه!
۳ ستاره پرسپولیس راهی تیم ملی امید شدند
هفته هفتم لیگ برتر به تعویق افتاد؛ چراغ سبز تاج به درخواست سرمربی تیم امید
علت لغو اردوی تیم ملی امید مشخص شد
عبدی: فشاری در مورد بیرانوند به من وارد نشد/ حرفی درباره استعفا نزدم
تغییر زمان ۲ مسابقه در هفته ششم لیگ‌برتر فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران به جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا صعود کرد
شکایت قضایی امید عالیشاه از خداداد عزیزی
محبوبیت از دست رفته؛ فحاشی از روزنه‌های حماسه ملبورن
سخنگوی گل‌گهر: اگر خداداد مصونیت دارد، فدراسیون رسماً اعلام کند+ عکس
حسن‌زاده: تخلفات دیدار تراکتور و گل‌گهر با قید فوریت در همه ابعاد بررسی می‌شود
استقلال و مشکل استفاده از ستاره‌ها؛ چرا برخی بازیکنان روی نیمکت می‌مانند؟
بازگشت مهران احمدی چه تغییری در ترکیب استقلال ایجاد می‌کند؟
تغییر در سلسله‌مراتب کاپیتان‌های استقلال؛ رزاقی‌نیا کاپیتان دوم شد
توقف استقلال در اراک/ زور آبی‌ها به آلومینیوم نرسید
نام کاروان ایران برای بازی‌های ریاض مشخص شد
آخرین اخبار
تارتار: محکوم به برد برابر ذوب آهن هستیم/ با بی‌اخلاقی‌ها برخورد شدید کنند
اعلام زمان اردوی تیم ملی امید برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا
والنسیا ۰ - ۵ بارسلونا/ آبی و اناری ها در مستایا طوفان به پا کردند + فیلم
سپاهان ۱ - ۰ استقلال خوزستان/ بازگشت طلایی پوشان اصفهانی به جمع مدعیان
چادر ملو ۱ - ۰ شمس آذر قزوین/ شاگردان اخباری بالاخره بردند
پیکان ۲ - ۰ صنعت نفت آبادان/ الهامی مچ نوری را خواباند
آرسنال ۲ - ۱ چلسی/ توپچی‌ها با کامبک فاتح دربی لندن شدند + فیلم
حدادی‌فر: مستحق صعود از این گروه سخت بودیم/ بازیکنانم آینده درخشانی دارند
توقف استقلال در اراک/ زور آبی‌ها به آلومینیوم نرسید
حسن‌زاده: تخلفات دیدار تراکتور و گل‌گهر با قید فوریت در همه ابعاد بررسی می‌شود
اینفانتینو نامزد ریاست فیفا شد
اورتون ۲ - ۲ منچستریونایتد/ تافی‌ها از شکست گریختند + فیلم
ایران به جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا صعود کرد
بازگشت مهران احمدی چه تغییری در ترکیب استقلال ایجاد می‌کند؟
استقلال و مشکل استفاده از ستاره‌ها؛ چرا برخی بازیکنان روی نیمکت می‌مانند؟
تغییر در سلسله‌مراتب کاپیتان‌های استقلال؛ رزاقی‌نیا کاپیتان دوم شد
شکایت قضایی امید عالیشاه از خداداد عزیزی
محبوبیت از دست رفته؛ فحاشی از روزنه‌های حماسه ملبورن
سخنگوی گل‌گهر: اگر خداداد مصونیت دارد، فدراسیون رسماً اعلام کند+ عکس
نوروزی :ما فدراسیون بی مدال هستیم/ تیم کامل پزشکی با تخصص های مختلف به ناگویا اعزام می شود+فیلم
نام کاروان ایران برای بازی‌های ریاض مشخص شد
گلف ایران با دو نماینده در بازی‌های آسیایی
شکایت تراکتور علیه عالیشاه
نام آگوئرو در پرونده یک شبکه قاچاق مواد مخدر
با پرسپولیس قرارداد ببندید؛ ملی پوش شوید
خداداد به کمیته انضباطی احضار شد
شمسایی: تیم ملی جای سفارش نیست
جهش طلایی ایران در بازی‌های جهانی عشایر با ۱۵ مدال
اتلتیک بیلبائو ۳-۰اتلتیکو مادرید/ شوک در سن‌مامس+فیلم
ایران ۳ - ۰ هند/ دومین برد شاگردان پیاتزا در قهرمانی آسیا