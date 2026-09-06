باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - سیامک قابلی، سرپرست اداره کل دامپزشکی استان گفت : این اقدامات نظارتی بخش دارو و درمان، با هدف ارتقای کیفیت خدمات دامپزشکی، تضمین سلامت فرآورده‌های دامی و صیانت از سلامت عمومی در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری، نظارت‌های میدانی و سامانه‌ای بر ۲۶۷۷ مرکز بخش خصوصی دارو، درمان و آزمایشگاه دامپزشکی در آذربایجان غربی انجام شده است.

قابلی با تأکید بر جایگاه ویژه آذربایجان غربی در توسعه خدمات بخش خصوصی ، خاطرنشان کرد: این استان با دارا بودن بیش از ۶۰۰ مرکز خصوصی در حوزه دارو و درمان دام و طیور، بیشترین تعداد مراکز خصوصی را در میان استان‌های کشور داراست.

وی همچنین به نقش استراتژیک این استان در تبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود ۶ مرز ورودی رسمی، در پنج ماهه نخست سال جاری، ۱۲۳ محموله مواد اولیه، دارو و واکسن پس از بررسی اسناد و مدارک توسط اداره دارو و درمان، برای ترانزیت داخلی تأیید نهایی شده‌اند.

وی تصریح کرد: استمرار نظارت بر مراکز خصوصی و محموله‌های دارویی و واکسن، نقش مهمی در حفظ کیفیت خدمات دامپزشکی، پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و حمایت از سلامت دام و طیور دارد.