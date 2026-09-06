رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله آمریکا به جزیره خارک را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ادامه مجموعه پستهایی که در شبکه اجتماعی خود ارسال کرده که با استفاده از هوش مصنوعی تولید شدهاند، تصویری از حمله به جزیره خارک را منتشر کرد.
از زمان آغاز حمله نظامی به ایران، ترامپ بارها به احتمال حمله علیه جزیره خارک اشاره کرده، اما در نهایت از چنین اقدامی خودداری کرده است؛ زیرا نگرانیهای بالقوهای از تشدید تنشها در منطقه و حملات ایران علیه تاسیسات این کشور وجود دارد.
با این حال، او هر چند وقت یکبار تصویری تولید شده با هوش مصنوعی را در شبکه اجتماعی خود منتشر میکند که نشان میدهد واشنگتن در حال حمله به جزیره خارک است یا آن را تصرف کرده است.
پیش از این، روزنامه ایندیپندنت در تحلیلی هشدار داده بود که استفاده دونالد ترامپ از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی برای به تصویر کشیدن حملهای که وجود خارجی نداشته به جزیره خارک ایران، میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و اختلافات بر سر حقایق را عمیقتر کند.
منبع: بریکینگ نیوز