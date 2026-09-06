صد و نودمین شب از حضور حماسی مردم قم در خیابان نشان دادند این ملت همچنان برابر تهدیدها سر فرود نخواهد آورد و تا آخرین نفس پای وطن ایستاده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - ۱۹۰ شب از حضور مقتدرانه مردم قم در میدان ایستادگی می‌گذرد.

هر شب مردم همیشه در صحنه قم در اجتماع شبانه با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب، فریاد لبیک یا خامنه‌ای سر می‌دهند. تجمعاتی که صحنه‌ای از بیعت با ولایت و دفاع از وطن در برابر تهدیدهای دشمنان است. مردم قم هر شب در میدان حاضر هستند و نشان داده‌اند که تا پای جان برای ایران در سنگر خیابان ایستاده اند.

در ادامه گوشه‌هایی از تداوم حضور مقتدرانه مردم غیور قم را در تجمع جنب امام‌زاده سیدعلی در ۱۹۰ مین شب بیعت با ولایت ببینید.