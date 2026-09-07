یوونتوس و میلان در هفته سوم سری‌آ در دیداری نزدیک و جذاب به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی- در هفته سوم رقابت‌های سری‌آ ایتالیا، یوونتوس در ورزشگاه خانگی خود مقابل میلان به تساوی یک بر یک رسید؛ دیداری که تا آخرین لحظات جذاب و پایاپا دنبال شد.

دو تیم در طول مسابقه نمایش نزدیکی داشتند و موقعیت‌های متعددی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما قفل دروازه‌ها تا دقیقه ۶۸ باز نشد. در این دقیقه آلفادیو سیسه موفق شد گل نخست مسابقه را برای میلان به ثمر برساند.

یوونتوس که نمی‌خواست در خانه شکست بخورد، حملات خود را تا لحظات پایانی ادامه داد و سرانجام در دقیقه ۹۳ با گل فدریکو گاتی به گل تساوی رسید تا یک امتیاز ارزشمند از این دیدار حساس کسب کند.

با این نتیجه، میلان در رده چهارم و یوونتوس در رده پنجم جدول سری‌آ قرار گرفتند.

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برچسب ها: یوونتوس ، میلان ، سری آ ایتالیا
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