باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ دیدار امشب در شهر‌های مختلف بسته می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم فوتبال پرسپولیس پذیرای تیم فوتبال ذوب آهن است.

مس شهر بابک - ملوان/ دوشنبه ساعت ۱۸:۴۵

هر ۲ تیم در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و با ۴ امتیاز در همسایگی هم در جدول رده بندی قرار دارند و فقط تیم مس شهر بابک به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به ملوان در جایگاه پانزدهم قرار دارد.

تیم مس شهر بابک که امسال به لیگ برتر فوتبال آمده، تا الان بردی کسب نکرده و با ۴ تساوی رکورد دار تساوی در فصل جاری است.

شاگردان قاسم شهبا به برد بازی خانگی برابر ملوان نیاز مبرم دارند تا از بحران خارج شوند و اولین برد خود را در لیگ برتر کسب کرده و از انتهای جدول فرار کنند، اما آنها کار سختی جلوی ملوان دارند.

در آن طرف، تیم ملوان هفته گذشته برابر تیم نساجی در دربی شمال با یک گل شکست خورد و این تیم با ۴ امتیاز در رتبه شانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

قو‌های سپید انزلی می‌خواهند با بردن تیم مس شهر بابک دست پر به شهر خود برگردند و از انتهای جدول فرار کنند و دل هواداران خود را شاد کنند.

آمار بازی‌های این ۲ تیم به نفع ملوان است و این تیم شمالی در ۳ بازی توانسته برنده بازی شود و تیم مس شهر بابک هم هنوز نتوانسته ملوان را شکست بدهد.

پرسپولیس- ذوب آهن/ دوشنبه ساعت ۱۹

تیم فوتبال پرسپولیس هفته گذشته در دربی جذاب و دیدنی برابر استقلال رقیب دیرینه اش به تساوی یک بر یک دست یافت و این تیم با ۱۰ امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار گرفته است.

سرخپوشان پایتخت با حمایت هوادرداران پرشور خود به دنبال ۳ امتیاز بازی با ذوب آهن هستند تا به جای استقلال در رتبه دوم جدول رده بندی قرار بگیرند و به صدر جدول نزدیک شوند.

در آن طرف، تیم ذوب آهن هفته گذشته برابر تیم پیکان به برتری دست یافت و با ۶ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان عبداله ویسی می‌خواهند دست پر به اصفهان برگردند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران پرسپولیس پیش رو دارند.

با توجه به پارگی رباط داخلی محمد عمری به نظر می‌رسد این بازیکن به بازی امروز نمی‌رسد، اما مصدومیت ابوالفضل جلالی رفع شده و او می‌تواند سرخپوشان را در بازی امروز همراهی کند.

این تیم در ۵ بازی اخیر به مصاف یکدیگر رفته‌اند که پرسپولیس ۲ برد کسب کرده و ۳ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

این ۲ تیم تاکنون ۷۷ بار مقابل هم صف‌آرایی کردند که ۳۵ برد سهم سرخ‌پوشان، ۱۶ برد سهم سبزپوشان اصفهان و ۲۶ دیدار نیز با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

ذوبی ها در تقابل‌های رودررو با پرسپولیس هم یک رکورد منفی دیگر دارند؛ سبزپوشان بیش از ۶ سال است که نتوانستند مقابل سرخ‌پوشان تهرانی بردی کسب کنند. البته ذوب‌آهن از یک وجه آمار هم برتری دارد؛ ویسی و تارتار تا به حال ۱۴ بار روی نیمکت تیم‌های مختلف با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند که ویسی با ۶ برد در مقابل ۲ برد تارتار، دست بالا را دارد.

نساجی مازندران- خیبر خرم آباد/ دوشنبه ساعت ۱۹

تیم نساجی مازندران هفته گذشته با برتری برابر تیم ملوان در دربی شمال توانست اولین برد خود در لیگ برتر راجشن یگیرد. این تیم شمالی با ۴ امتیاز در رتبه توانست در دربی شمال به برتری برسد و این تیم شمالی با ۴ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مجتبی حسینی با حمایت هواداران پرشور خود می‌خواهند با بردن خیبر خرم آباد دومین پیروزی خود را جلوی هواداران خود به دست آورند و از انتهای جدول رده بندی فرار کنند.

در آن طرف، تیم خیبر خرم آباد همانند حریف شمالی خود هفته گذشته توانست اولین برد خود در لیگ برتر فوتبال به دست آورد و توانست تیم فولاد را شکست بدهد و با ۶ امتیاز در رتبه نهم جدول رده بندی قرار بگیرد.

تقابل فراز کمالوند با سید مجتبی حسینی در نوع خود می‌تواند جالب توجه باشد. هر دو مربی در تیم‌های خود تحت فشار هواداران خود هستند باید برای خارج شدن از این فشار به برد‌های خود ادامه دهند.

فولاد خوزستان- فجر شهید سپاسی/ دوشنبه ساعت ۲۰:۰۰

تیم فولاد خوزستان هفته گذشته مقابل خیبر خرم آباد شکست خورد و با ۶ امتیاز در رتبه نهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان حمید مطهری با حمایت هواداران خونگرم اهوازی به دنبال برد بازی خانگی مقابل فجرشهید سپاسی هستند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و اختلاف خود را با بالانشین‌ها کاهش بدهند.

در آن طرف، تیم فجرشهید سپاسی شیراز هفته گذشته برابر تیم تازه وارد مس شهر بابک به تساوی یک بر یک رضایت داد و با ۷ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان رسول خطیبی تاکنون شکستی را متحمل نشدند و ساختار فاعی مستحکمی دارند و آنها می‌خواهند روند شکست ناپذیری خود را در بازی با فولاد ادامه بدهند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران اهوازی دارند.