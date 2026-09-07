تیم فوتبال پرسپولیس احتمال دارد با یک شگفتانه برابر ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر فوتبال قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امشب به مصاف تیم فوتبال ذوب آهن می‌رود که  به نظر می‌رسد این تیم از محمد عمری به خاطر پارگی رباط داخلی نمی‌تواند در بازی امشب استفاده کند، اما مابقی بازیکنان پرسپولیس برای این بازی آماده هستند.  

همچنین نکته مهم ترکیب پرسپولیس در بازی امشب این است که ابوالفضل جلالی با رفع مصدومیتش می‌تواند برای پرسپولیس بازی کند، اما با توجه به اینکه مهدی تیکدری عملکرد خوبی در دفاع چپ در چند بازی گذشته داشته است، به نظر می‌رسد این بازیکن در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار می‌گیرد.  

علاوه بر این،   با توجه به فشاری که بر روی مهدی تارتار در مورد استفاده نکردن از اورونوف در ترکیب اصلی وجود دارد، این احتمال وجود دارد که ستاره ازبکی در ترکیب اصلی قرار بگیرد.  

به نظر می‌رسد سرخپوشان با سیستم ۴-۴-۲ برابر تیم ذوب آهن صف آرایی می‌کنند تا با ارائه بازی هجومی بتوانند حریف اصفهانی خود را شکست بدهند.  

ترکیب  احتمالی تیم فوتبال پرسپولیس برابر ذوب آهن به شرح زیر است.  

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین کنعانی، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف.
علی علپیور و  ایگور سرگیف

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم ذوب آهن اصفهان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
محبوبیت از دست رفته؛ فحاشی از روزنه‌های حماسه ملبورن
تارتار: محکوم به برد برابر ذوب آهن هستیم/ با بی‌اخلاقی‌ها برخورد شدید کنند
آخرین وضعیت مصدومیت عمری از زبان پزشک پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تارتار: محکوم به برد برابر ذوب آهن هستیم/ با بی‌اخلاقی‌ها برخورد شدید کنند
سپاهان ۱ - ۰ استقلال خوزستان/ بازگشت طلایی پوشان اصفهانی به جمع مدعیان
اعلام زمان اردوی تیم ملی امید برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا
والنسیا ۰ - ۵ بارسلونا/ آبی و اناری ها در مستایا طوفان به پا کردند + فیلم
حدادی‌فر: مستحق صعود از این گروه سخت بودیم/ بازیکنانم آینده درخشانی دارند
آرسنال ۲ - ۱ چلسی/ توپچی‌ها با کامبک فاتح دربی لندن شدند + فیلم
یوونتوس ۱ - ۱ میلان/ تساوی نفسگیر در تورین + فیلم
پیکان ۲ - ۰ صنعت نفت آبادان/ الهامی مچ نوری را خواباند
چادر ملو ۱ - ۰ شمس آذر قزوین/ شاگردان اخباری بالاخره بردند
آخرین اخبار
یوونتوس ۱ - ۱ میلان/ تساوی نفسگیر در تورین + فیلم
تارتار: محکوم به برد برابر ذوب آهن هستیم/ با بی‌اخلاقی‌ها برخورد شدید کنند
اعلام زمان اردوی تیم ملی امید برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا
والنسیا ۰ - ۵ بارسلونا/ آبی و اناری ها در مستایا طوفان به پا کردند + فیلم
سپاهان ۱ - ۰ استقلال خوزستان/ بازگشت طلایی پوشان اصفهانی به جمع مدعیان
چادر ملو ۱ - ۰ شمس آذر قزوین/ شاگردان اخباری بالاخره بردند
پیکان ۲ - ۰ صنعت نفت آبادان/ الهامی مچ نوری را خواباند
آرسنال ۲ - ۱ چلسی/ توپچی‌ها با کامبک فاتح دربی لندن شدند + فیلم
حدادی‌فر: مستحق صعود از این گروه سخت بودیم/ بازیکنانم آینده درخشانی دارند
توقف استقلال در اراک/ زور آبی‌ها به آلومینیوم نرسید
حسن‌زاده: تخلفات دیدار تراکتور و گل‌گهر با قید فوریت در همه ابعاد بررسی می‌شود
اینفانتینو نامزد ریاست فیفا شد
اورتون ۲ - ۲ منچستریونایتد/ تافی‌ها از شکست گریختند + فیلم
ایران به جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا صعود کرد
بازگشت مهران احمدی چه تغییری در ترکیب استقلال ایجاد می‌کند؟
استقلال و مشکل استفاده از ستاره‌ها؛ چرا برخی بازیکنان روی نیمکت می‌مانند؟
تغییر در سلسله‌مراتب کاپیتان‌های استقلال؛ رزاقی‌نیا کاپیتان دوم شد
شکایت قضایی امید عالیشاه از خداداد عزیزی
محبوبیت از دست رفته؛ فحاشی از روزنه‌های حماسه ملبورن
سخنگوی گل‌گهر: اگر خداداد مصونیت دارد، فدراسیون رسماً اعلام کند+ عکس
نوروزی :ما فدراسیون بی مدال هستیم/ تیم کامل پزشکی با تخصص های مختلف به ناگویا اعزام می شود+فیلم
نام کاروان ایران برای بازی‌های ریاض مشخص شد
گلف ایران با دو نماینده در بازی‌های آسیایی
شکایت تراکتور علیه عالیشاه
نام آگوئرو در پرونده یک شبکه قاچاق مواد مخدر
با پرسپولیس قرارداد ببندید؛ ملی پوش شوید
خداداد به کمیته انضباطی احضار شد
شمسایی: تیم ملی جای سفارش نیست
جهش طلایی ایران در بازی‌های جهانی عشایر با ۱۵ مدال
اتلتیک بیلبائو ۳-۰اتلتیکو مادرید/ شوک در سن‌مامس+فیلم