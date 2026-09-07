تیم فوتبال پرسپولیس احتمال دارد با یک شگفتانه برابر ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر فوتبال قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امشب به مصاف تیم فوتبال ذوب آهن می‌رود که به نظر می‌رسد این تیم از محمد عمری به خاطر پارگی رباط داخلی نمی‌تواند در بازی امشب استفاده کند، اما مابقی بازیکنان پرسپولیس برای این بازی آماده هستند.

همچنین نکته مهم ترکیب پرسپولیس در بازی امشب این است که ابوالفضل جلالی با رفع مصدومیتش می‌تواند برای پرسپولیس بازی کند، اما با توجه به اینکه مهدی تیکدری عملکرد خوبی در دفاع چپ در چند بازی گذشته داشته است، به نظر می‌رسد این بازیکن در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، با توجه به فشاری که بر روی مهدی تارتار در مورد استفاده نکردن از اورونوف در ترکیب اصلی وجود دارد، این احتمال وجود دارد که ستاره ازبکی در ترکیب اصلی قرار بگیرد.

به نظر می‌رسد سرخپوشان با سیستم ۴-۴-۲ برابر تیم ذوب آهن صف آرایی می‌کنند تا با ارائه بازی هجومی بتوانند حریف اصفهانی خود را شکست بدهند.

ترکیب احتمالی تیم فوتبال پرسپولیس برابر ذوب آهن به شرح زیر است.

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین کنعانی، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف.

علی علپیور و ایگور سرگیف