شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از شور و حال مردم شهرتان هریس استان آذربایجان شرقی در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان هریس استان آذبایجان شرقی دوشادوش سایر نقاط کشور درمیدان شهید مومنی این شهرستان گرد هم آمدند و با برافراشتن با برافراشتن پرچم قرمز خواستار خونخواهی آقای شهید ایران شدند. این مراسم با میدان شهید مومنی مداحی اهل بیت عصمت و طهارت کربلایی وحید محب دین برگزار شد.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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