شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از شور و حال مردم شهرتان هریس استان آذربایجان شرقی در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان هریس استان آذبایجان شرقی دوشادوش سایر نقاط کشور درمیدان شهید مومنی این شهرستان گرد هم آمدند و با برافراشتن با برافراشتن پرچم قرمز خواستار خونخواهی آقای شهید ایران شدند. این مراسم با میدان شهید مومنی مداحی اهل بیت عصمت و طهارت کربلایی وحید محب دین برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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نگاهی به شور وحال مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

شور وحال مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

نگاهی به شور وحال مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

نگاهی به شور وحال مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

نگاهی به شور وحال مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

نگاهی به شور وحال مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت +

نگاهی به شور وحال مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

نگاهی به شور وحال مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

نگاهی به شور وحال مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

نگاهی به شور وحال مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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