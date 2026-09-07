باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بنابر آمار سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن ماکارونی در کشور مصرف می شود که با گران شدن محصولات، سهم ماکارونی در سبد مصرفی خانوار پررنگ می شود چراکه ماکارونی جزء کالاهای ارزان قیمت است که از این جهت سرانه مصرف روبه افزایش است.

بنابر مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی قیمت گندم صنف و صنعت در تیرماه، وزیر جهاد کشاورزی دوم شهریورماه دستورالعمل نحوه تامین گندم از محل واردات و تولید داخل برای مصارف صنف و صنعت توسط بخش غیردولتی را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، واحدهایی از جمله کارخانجات آرد، خبازی‌های غیریارانه‌ای، تولیدکنندگان نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم، صنایع ماکارونی، نشاسته و گلوکز، شیرینی و شکلات، نان صنعتی، کیک و کلوچه می‌توانند گندم مورد نیاز خود را با قیمت توافقی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان داخلی خریداری کنند.

گندم مورد نیاز صنعت ماکارونی تا پایان مهرماه به صورت یارانه‌ای تحویل داده می‌شود و بنابراین انتظار می‌رود تا آن زمان همان قیمت‌های مصوب قبلی ملاک عمل باشد و محصولات با همان قیمت‌ها عرضه شوند. پس از آن، با افزایش هزینه‌های تامین، طبیعتا بخشی از قیمت‌ها از این سیاست متاثر خواهد شد؛ با این حال، از آنجا که تامین کالا به خود فعالان صنف و صنعت سپرده شده است، بخشی از واسطه‌گری و هزینه‌های مربوط به آن حذف می‌شود و این موضوع می‌تواند هزینه تامین را در مقایسه با حالتی که دیگران این کالا را برای آنها تامین کنند، کاهش دهد.

در این راستا اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد گفته بود در گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران تمام گندم تولید داخل را خریداری می‌کرد و واردات گندم را نیز انجام می‌داد و سپس براساس نیاز بخش‌های مختلف از جمله صنف و صنعت و خبازی‌ها، گندم را میان آنها توزیع می‌کرد. امسال تصمیم گرفته شد صنف و صنعت از این سازوکار منفک شود و با توجه به حذف بخش یارانه‌ای، این واحدها بتوانند گندم مورد نیاز خود را به صورت آزاد تامین کنند، از این رو امکان تامین از محل تولید داخل نیز برای آنها فراهم شده و دستورالعمل مربوطه صادر شده است تا بتوانند از تولید داخلی خرید داشته باشند، از ظرفیت مراکز خرید و تشکل‌های مرتبط با بخش استفاده کنند و بخشی از نیاز خود را از این طریق تامین کنند.

به گفته وی، محدودیتی درباره اینکه گندم از کدام کشور تامین شود وجود ندارد، اما صرفه اقتصادی تجار، بازرگانان و فعالان صنف و صنعت ایجاب می‌کند که بیشتر به سمت بنادر شمالی و حوزه خزر بروند و گندم مورد نیاز را از این کشورها تامین کنند.

فتحی گفت: گندم مورد نیاز این بخش تا پایان مهرماه به صورت یارانه‌ای تحویل داده می‌شود و بنابراین انتظار می‌رود تا آن زمان همان قیمت‌های مصوب قبلی ملاک عمل باشد و محصولات با همان قیمت‌ها عرضه شوند.

سرانه مصرف ماکارونی به ۱۰ کیلو افزایش یافت

محمد مرتضوی عضو هیئت مدیره انجمن غلات با بیان اینکه آزادسازی واردات گندم برای صنف و صنعت بارها مطرح بوده است، گفت: امروز برای تامین گندم صنف و صنعت نباید کارشکنی وجود داشته باشد تا کارخانجات ماکارونی و آرد ۲ میلیون تن گندم مورد نیاز خود را خریداری کرده باشند.

به گفته وی، رئیس جمهور باید دستور دهد تا ارز واردات ۲ میلیون تن گندم در اختیار بازرگانان قرار بگیرد و این موضوع درگیر بوروکراسی اداری نباشد.

مرتضوی ادامه داد: بعداز حذف ارز ترجیحی، مصرف ماکارونی برای اقشار عادی مردم افزایش یافته که پیش بینی می شود مصرف آن در ماه های آتی افزایش یابد.

وی با اشاره به تاثیر آزادسازی نرخ ارز بر صنف و صنعت بیان کرد: با آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت گندم و آرد، قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی حداقل به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان می رسد.

این مقام مسئول با بیان اینکه سرانه مصرف ماکارونی به ۱۰ کیلو رسیده است، افزود: با توجه به افزایش قیمت برنج، سیب زمینی و دیگر کالاها، ماکارونی در سفره برخی اقشار چندبار در هفته قرار می‌گیرد که باید حمایت های لازم از این بخش شود، هرچند موافق آزادسازی نرخ ارز بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه سالانه ۱۲ میلیون تن گندم مورد نیاز واحدهای خبازی و صنف و صنعت است، گفت: مسیولان و دولتمردان از همین امروز باید تصمیمات و برنامه ریزی لازم برای واردات ۳ میلیون تن گندم واحدهای خبازی و ۲ میلیون تن صنف و صنعت داشته باشند.

تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن ماکارونی در کشور/ مشکلی در تامین ماکارونی نداریم

رسول مژده شفق سخنگوی انجمن صنفی ماکارونی گفت: طی سال های اخیر تامین گندم از طریق شرکت بازرگانی دولتی بصورت انحصاری تامین می شد و از سال گذشته تا اواخر خرداد امسال هر کیلو گندم با نرخ ۱۷ هزار تومان در اختیار صنف ماکارونی قرار می گرفت، درحالیکه قیمت خرید هر کیلو گندم از کشاورز برای دولت ۲۲ هزار تومان تمام می شد.

به گفته وی، در سال زراعی فعلی به یکباره دولت قیمت خرید گندم از ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد که این امر اثر خود را در قیمت تمام شده محصول می گذاشت، اما بدلیل شرایط جنگی کشور دولت مصوب کرد در سه ماهه اول به قیمت سال قبل در اختیار تولیدکنندگان بگذارد.

مژده شفق ادامه داد: در تیرماه دولت مصوبه ای ابلاغ کرد که از ۵ مرداد تا ۵ آبان برای صنعت ۲۴ هزار تومان اعلام کرد، درحالیکه اکنون هر کیلو گندم برای دولت ۵۳ هزار تومان تمام می شود و در مصوبه دولت به صراحت آمده که بعد از ۵ آبان، صنایع خود باید گندم از کشاورزان خریداری کنند یا اقدام به واردات کنند؛ بنابراین تکلیفی در مصوبه وزارت جهاد تعیین کرده که آیین نامه اجرایی آزادسازی گندم برای صنف و صنعت بویژه صنعت ماکارونی ظرف ۲ هفته آماده کنند که اخیرا وزارت جهاد این آیین نامه را ابلاغ کرده است که براین اساس از ۵ آبان ماه گندم را از بازرگانی دولتی با نرخ ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان دریافت خواهیم کرد و بعد از آن دولت تکلیفی برای گندم صنعت ندارد.

به گفته وی، گرچه صنایع بارها پیشنهاد داده که نیازی به گندم یارانه ای برای صنف و صنعت به منظور رقابت و عدم قیمت های دستوری نداریم چراکه قیمت های دستوری موجب شده تا تولیدکنندگان معطل اعلام قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار باشند، کمااینکه از تیرماه تا اوایل پیش قیمت گندم مشخص نشده بود و تمامی این عوامل به صنعت لطمه می زد، از این رو با اجرای مصوبه از آبان ماه گندمی برای خرید از کشاورزان وجود ندارد، همچنین نیمه دوم سال برای صنعت پرتقاضاست که اجرای این مصوبه تولیدکنندگان را با چالش روبرو می کند چراکه واردات گندم با ارز آزاد بدلیل محدودیت های تحریم زمان بر است، از این رو تقاضا کردیم بازرگانی دولتی تا پایان سال به قیمت تمام شده گندم دهند و با آغاز سال زراعی جدید و پس از مشخص شدن قیمت در مهرماه، با کشاورزان قرارداد منعقد می کنیم.

سخنگوی انجمن صنفی ماکارونی با بیان اینکه با اجرای این مصوبه قیمت گندم به ۶۰ هزار تومان خواهد رسید، افزود: با افزایش ۴ برابری قیمت گندم، تولیدکنندگان نیاز به سرمایه در گردش دارند که تامین این میزان از طریق سیستم بانکی متضمن هزینه های مالی سنگین و بوروکراسی خواهد بود که این امر صنعت را در ابتدا با چالش روبرو می کند که بدون کمک دولت مشکلاتی در تولید ماکارونی خواهیم داشت‌.

وی با بیان اینکه ماکارونی به عنوان کالای جایگزین در سبد مصرفی خانوار نقش اساسی دارد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت ماکارونی، دولت آن را جزء اقلام کالابرگ تعیین کرده است که با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نظیر برنج، حبوبات، گوشت مرغ و گوشت قرمز این امر در افزایش سهم ماکارونی در سبد مصرفی اثر گذار بوده است‌.

به گفته این مقام مسئول، بنابر آمار سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن در کشور تولید ماکارونی داریم، درحالیکه ظرفیت صنعت تولید ۲ برابر این رقم است. به نظر می رسد با کاهش قدرت خرید خانوار در پی روند صعودی قیمت کالاهای اساسی، تقاضا برای خرید ماکارونی افزایش می یابد و ظرفیت تولید بیش از ۲ برابر رقم فعلی است که براین اساس نگرانی برای تامین نداریم.

مژده شفق نیاز گندم سالانه صنعت ماکارونی را یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: اکنون مشکلی در روند تولید ماکارونی نداریم و طبق آمار ماهانه ۷۰ هزار تن ماکارونی تولید می شود.

به گفته وی، با توجه به افزایش قیمت گندم به حدود ۲۴ هزار تومان نرخ هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی به ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که با افزایش قیمت گندم به ۶۰ هزار تومان، نرخ ماکارونی مجدد نوسان خواهد شد.

گفتنی است با توجه به افزایش سرانه مصرف ماکارونی در کشور، حمایت های لازم در قالب کالابرگ باید از خانوارها صورت بگیرد تا با آزادسازی قیمت مشکلی در تامین نیاز خانوارها رخ ندهد.