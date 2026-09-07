مدیرکل امور عشایر لرستان از توزیع حدود چهار هزار و ۵۰۰ تن آرد میان جامعه عشایری استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل امور عشایر لرستان گفت: در راستای تأمین نیازهای اساسی و حمایت از معیشت عشایر، حدود چهار هزار و ۵۰۰ تن آرد میان عشایر استان توزیع شده است.
قائد رحمتی با اشاره به جمعیت حدود ۸۵ هزار نفری جامعه عشایری لرستان اظهار کرد: سهمیه آرد عشایر بر اساس سرانه ۱۲ کیلوگرم برای هر نفر تعیین و توزیع آن در مناطق مختلف استان انجام شده است.
وی افزود: تأمین و توزیع آرد از جمله خدمات مستمر مجموعه امور عشایر به شمار میرود و تلاش میشود این نیاز اساسی خانوارهای عشایری بدون وقفه تأمین شود.
مدیرکل امور عشایر لرستان همچنین از توزیع یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت فسیلی میان عشایر استان خبر داد و گفت: سوخت مورد نیاز خانوارهای عشایری نیز متناسب با نیاز و شرایط مناطق محل استقرار آنان تأمین و توزیع شده است.
رحمتی ادامه داد: علاوه بر آرد و سوخت فسیلی، ۲۰ هزار سیلندر گاز نیز میان جامعه عشایری استان توزیع شده است تا بخشی از نیازهای ضروری خانوارهای عشایری تأمین شود
وی با تأکید بر تداوم خدماترسانی به عشایر لرستان بیان کرد: ارائه خدمات و تأمین اقلام ضروری مورد نیاز عشایر بهصورت مستمر ادامه دارد و مجموعه امور عشایر استان در تلاش است با تقویت روند پشتیبانی، زمینه دسترسی آسانتر عشایر به نیازهای اساسی را فراهم کند.
مدیرکل امور عشایر لرستان خاطرنشان کرد: جامعه عشایری استان با جمعیتی حدود ۸۵ هزار نفر، نقش مهمی در بخش تولید و اقتصاد استان دارد و حمایت از معیشت و فعالیتهای تولیدی این جامعه از اولویتهای مجموعه امور عشایر است.