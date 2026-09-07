باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد: آتش‌سوزی گسترده در هتل‌آپارتمانی واقع در خیابان آخوند خراسانی مهار و ۳۰۰ نفر از میان دود نجات داده شدند.

معین فرخنده روز دوشنبه افزود: این حریق بامداد امروز در طبقات منفی یک این هتل‌آپارتمان رخ داده بود.

وی اضافه کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی بیش از ۳۰۰ نفر در این مجموعه گرفتار شده بودند که با حضور نیروهای آتش‌نشانی و انجام عملیات امداد و نجات از این مکان به بیرون انتقال یافتند.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: مهار آتش و ایمن سازی محل به طور کامل انجام شد و علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.