سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد: آتش‌سوزی گسترده در هتل‌آپارتمانی واقع در خیابان آخوند خراسانی مهار و ۳۰۰ نفر از میان دود نجات داده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد: آتش‌سوزی گسترده در هتل‌آپارتمانی واقع در خیابان آخوند خراسانی مهار و ۳۰۰ نفر از میان دود نجات داده شدند.

معین فرخنده روز دوشنبه افزود: این حریق بامداد امروز در طبقات منفی یک این هتل‌آپارتمان رخ داده بود.

وی اضافه کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی بیش از ۳۰۰ نفر در این مجموعه گرفتار شده بودند که با حضور نیروهای آتش‌نشانی و انجام عملیات امداد و نجات از این مکان به بیرون انتقال یافتند.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: مهار آتش و ایمن سازی محل به طور کامل انجام شد و علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.

برچسب ها: آتش نشانی ، آتش سوزی
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جزئیات آتش‌سوزی هتل‌آپارتمانی در مشهد
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جزئیات آتش‌سوزی هتل‌آپارتمانی در مشهد