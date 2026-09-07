کره شمالی اعلام کرد ناوشکن ۵ هزار تنی جدید «کانگ گون» به سامانه مقابله هسته‌ای این کشور ملحق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کره شمالی ناوشکن جدید «کانگ گون» را با هدف تقویت ناوگان دریایی خود با شناور‌های دارای قابلیت هسته‌ای وارد خدمت کرد.

مراسم رسمی الحاق این ناوشکن ۵ هزار تنی روز یکشنبه در بندر وونسان در شرق کره شمالی برگزار شد و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در آن حضور داشت. او این ناوشکن را «در اصل یک ناوشکن تهاجمی» و بخشی از «سامانه مقابله هسته‌ای دولت» توصیف کرد. همسرش ری سول-جو و دخترش جو آئه نیز همراه او بودند.

کیم گفت این ناوشکن نسل جدید باید در صورت دریافت فرمان، «ضربه‌ای مرگبار و تلافی‌جویانه» به دشمن وارد کند، زیرا بخشی از سامانه مقابله هسته‌ای کشور است.

او همچنین بر ضرورت تبدیل نیروی دریایی کره شمالی به «یک نیروی مسلح به سلاح هسته‌ای» تأکید کرد تا این کشور بتواند مأموریت‌های دفاع دریایی و بازدارندگی جنگی را با قدرت بیشتری انجام دهد.

ناوشکن «کانگ گون» به ناوگان دریای شرقی کره شمالی ملحق شده است. این ناوشکن کمتر از سه ماه پس از نخستین ناوشکن ۵ هزار تنی کره شمالی، «چو هِیون»، وارد خدمت شد؛ ناوشکنی که به ناوگان دریای غربی این کشور اختصاص یافته است.

این اقدام یک روز پیش از آغاز رزمایش مشترک آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انجام شده؛ رزمایشی که پیونگ‌یانگ مدت‌هاست آن را «تمرین جنگی» می‌نامد.

کره شمالی همچنین اوایل سال جاری برنامه ساخت دو کشتی جنگی بزرگ‌تر از ۵ هزار تن طی پنج سال آینده را اعلام کرد که شامل شناور‌هایی در کلاس ۱۰ هزار تن نیز می‌شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره شمالی ، ناوشکن
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