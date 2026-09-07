ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی گفت:۱۴۰ هزار و ۷۱۳ تن کالا از طریق رویه تجارت مرزی (کولبری) تا پایان مردادماه امسال به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- خالد جنگجو ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی گفت: ۱۴۰ هزار و ۷۱۳ تن کالا به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار از طریق رویه تجارت مرزی (کولبری) تا پایان مردادماه امسال به کشور وارد شده است که بیانگر رشد چشمگیر این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: این میزان واردات در سال گذشته تنها ۸۷۰ تن به ارزش سه میلیون دلار بود که بر این اساس، واردات کولبری رشد ۶ هزار و ۵۰۰ درصدی را ثبت کرده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به نقش گمرکات استان در حوزه ترانزیت گفت: در بخش ترانزیت خارجی، در مجموع یک میلیون و ۷۰۵ هزار تن کالا به ارزش بیش از چهار میلیارد دلار و ۳۴۱ میلیون دلار جابه‌جا شده که نسبت به پارسال ۱۴ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در ترانزیت داخلی نیز طی پنج ماهه نخست امسال ۲۶۸ هزار و ۷۸۷ تن کالا جابه‌جا شده، اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد.

جنگجو همچنین از تردد ۳۱۲ هزار و ۸۶۶ دستگاه خودرو، کامیون، تریلر و اتوبوس از گمرکات استان در بازه مذکور خبر داد و گفت: از این میزان، ۲۳۲ هزار و ۲۳۳ دستگاه کامیون و تریلر، ۷۵ هزار و ۳۴۴ دستگاه سواری و پنج هزار و ۲۸۹ دستگاه اتوبوس ثبت شده است که میانگین تردد روزانه آنها هزار و ۴۹۸ دستگاه کامیون و تریلر، ۴۸۶ دستگاه سواری و ۳۴ دستگاه اتوبوس بوده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی درباره تردد مسافران اظهار کرد: در مجموع ۲.۳ میلیون نفر مسافر از گمرکات استان در سال جاری تردد کرده‌اند که میانگین روزانه این تردد‌ها ۱۵ هزار و ۱۲۵ نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ براساس تدابیر استاندار آذربایجان‌غربی استفاده کامل از ظرفیت‌های گمرکات استان در دستور کار بود اضافه کرد: واردات کالا‌های اساسی در زمان جنگ رمضان تداوم داشت و در این زمینه واردات سه هزار تن برنج و ۲ هزار و ۷۸۲ تن حبوبات از گمرکات آذربایجان غربی ثبت شده است.

منبع: ابرنا

برچسب ها: ورود کالا ، صادرات و واردات کالا
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