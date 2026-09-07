باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - محمدحسین واحدیان در آیین تجلیل از مدیران، معلمان و دانشآموزان مشارکتکننده در چاپ و انتشار «پیک شهروندی» اظهار کرد: توسعه شهر تنها به ایجاد زیرساختهای عمرانی محدود نمیشود، بلکه تحقق یک شهر پویا و مطلوب نیازمند حضور شهروندانی آگاه، مسئولیتپذیر و مشارکتجو است.
وی افزود: باید از دوران شکلگیری شخصیت اجتماعی کودکان و نوجوانان، مفاهیم شهروندی، هویت شهری و احساس تعلق به جامعه در وجود آنان نهادینه شود تا در آینده شاهد مشارکت بیشتر مردم در مدیریت شهری باشیم.
شهردار شهرکرد با اشاره به تدوین و انتشار سه شماره از «پیک شهروندی» به صورت فصلی، گفت: این اقدام با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، معلمان، مدیران مدارس و مجموعه آموزش شهروندی شهرداری انجام شده و تلاش میشود با بهرهگیری از دیدگاههای دانشآموزان، مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهری هموار شود.
واحدیان ادامه داد: دانشآموزان در نشستهای مختلف با مجموعه مدیریت شهری، ایدهها و دغدغههای خود درباره مسائل شهر را مطرح کردهاند که این دیدگاهها در بسیاری از موارد میتواند به مدیران شهری برای اولویتبندی نیازها و تصمیمگیری بهتر کمک کند.
وی با بیان اینکه ارتباط دوسویه میان شهروندان و مدیریت شهری باید تقویت شود، تصریح کرد: سامانه ۱۳۷ شهرداری یکی از پلهای ارتباطی میان مردم و مدیریت شهری است و امروز علاوه بر مسائل عمرانی، درخواستهای شهروندان درباره موضوعاتی همچون زیباسازی، مبلمان شهری، نورپردازی، فضای سبز و بهبود منظر شهری نیز افزایش یافته است.
شهردار شهرکرد با قدردانی از همکاری آموزش و پرورش استان در اجرای طرح آموزش شهروندی، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح برای نخستینبار در این قالب و به صورت مستمر در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است و تلاش داریم با حمایت مسئولان، این تجربه به عنوان یک الگو در سایر استانها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی هدف از برگزاری این آیین را تجلیل از دانشآموزان، مدیران و معلمانی عنوان کرد که در تهیه و انتشار «پیک شهروندی» مشارکت داشتهاند و گفت: ایدهها و نوشتههای دانشآموزان پس از بررسی و ارزیابی، مورد تقدیر قرار گرفت تا زمینه استمرار این حرکت فرهنگی فراهم شود.
واحدیان با اشاره به ظرفیتهای شهرکرد افزود: این شهر دارای ظرفیتهای فراوان فرهنگی، اجتماعی و شهری است که باید با مشارکت نسل جوان شناسایی و شکوفا شود.
در این آیین از جمعی از مدیران مدارس، معلمان و دانشآموزان فعال در طرح «پیک شهروندی» تجلیل شد.