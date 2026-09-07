باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۶۷-۳۰۰ متعلق به Amazon Air روز یکشنبه هنگام فرود در فرودگاه بینالمللی میامی از باند خارج شد و پس از برخورد با چند خودرو در جادهای مجاور، آتش گرفت. در این حادثه دستکم پنج نفر جان باختند و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
سه نفر از مجروحان در وضعیت وخیم به یک مرکز تروما منتقل شدند و دو مصدوم دیگر نیز برای درمان به بیمارستانهای محلی انتقال یافتند. خلبان و کمکخلبان هواپیما نیز برای مدتی در کابین گرفتار بودند و نیروهای امدادی آنها را نجات دادند.
این هواپیما با پرواز ۷۵۹۸ شرکت ۲۱ Air از سنخوان پورتوریکو به سمت میامی در حرکت بود و حدود ساعت ۲ بعدازظهر هنگام فرود از باند خارج شد. هواپیما پس از عبور از باند با چند خودرو برخورد کرد و در یک منطقه مجاور متوقف شد. بیش از ۶۰ واحد امدادی برای مهار آتش و نجات مصدومان به محل اعزام شدند.
فرودگاه بینالمللی میامی پس از حادثه برای حدود سه ساعت با توقف کامل عملیات مواجه شد و صدها پرواز با تأخیر یا لغو روبهرو شدند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) و هیئت ملی ایمنی حملونقل (NTSB) تحقیقات درباره علت حادثه را آغاز کردهاند.
شرکت آمازون نیز با ابراز تأسف از کشته شدن پنج نفر اعلام کرده است که با مقامهای محلی در تحقیقات همکاری کامل خواهد کرد. علت دقیق خروج هواپیما از باند هنوز مشخص نشده است.
منبع: سی بی اس