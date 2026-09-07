باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به ضرورت دسترسی مشاوران املاک به سامانههای قراردادنویسی اظهار کرد: وجود سامانه قراردادنویسی و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، به دلیل ایجاد شفافیت در حوزه اصناف ضروری است. همچنین در پلتفرمهای تبلیغاتی باید آگهیها به صورت شناسنامهدار مشخص باشند تا معلوم شود چه فرد یا مجموعهای آگهی را منتشر کرده و آثار و تبعات آن بر عهده چه کسی است.
وی افزود: آگهیهای جعلی و فاقد هویت مشخص میتواند مشکلات متعددی ایجاد کند و به همین دلیل ما در حوزه اصناف ناچار هستیم این پلتفرمها و فرآیندهای مرتبط با آنها را به شکل دقیقتری مورد توجه قرار دهیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به گسترش خودکاربریها در حوزه معاملات ملکی گفت: موضوع خودکاربریها هم در جامعه و هم در حوزه مشاوران املاک بهشدت مشکلساز شده است. صنف مشاوران املاک در سراسر کشور به صورت تخصصی فعالیت میکند و افراد این حوزه آموزشهای لازم را میبینند، پروانه کسب دریافت میکنند و فرآیندهای تخصصی کار را آموزش میبینند.
گودرزی ادامه داد: با توجه به تخصصی بودن فعالیت مشاوران املاک، به عموم مردم توصیه میکنم برای انجام معاملات ملکی به دفاتر املاک مراجعه کنند؛ ضمن اینکه مجموعهای از قوانین و مقررات نیز وجود دارد که فعالان این صنف موظف به اجرای آنها هستند.
وی درباره فعالیت مشاوران املاک در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه کاتب گفت: در چارچوب قانون الزام، بهویژه درباره اسناد سبز، به نظر میرسد سامانه کاتب همراهی مناسبی با مشاوران املاک دارد و در شرایط خاصی قرار نداریم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اضافه کرد: البته در اجرای برخی آییننامهها با اشکالاتی مواجه هستیم که با توجه به تعاملات و همکاریهایی که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش راهبردی قوه قضائیه داریم، امیدواریم این مسائل نیز برطرف شود.
انتقاد از نبود نظارت صنفی بر پلتفرمهای آگهی مسکن
گودرزی در ادامه درباره پلتفرمها و اپلیکیشنهایی که قیمت و آگهیهای خرید، فروش و اجاره مسکن را منتشر میکنند، گفت: موضوع مهم این نیست که چه کسی آگهی را در این پلتفرمها منتشر میکند؛ مسئله اصلی این است که شرایطی فراهم شده که اتفاقاتی که نباید رخ دهد، در این پلتفرمها اتفاق میافتد.
وی افزود: بارها اعلام کردهام که با فضای مجازی به این شکل که امروز در حال فعالیت است، مخالفم. معتقدم یک اتحادیه فضای مجازی به صورت موازی با سامانه اصناف در حال فعالیت است؛ در یک طرف، جامعه سنتی اصناف قرار دارد که در کف میدان فعالیت میکند و در طرف دیگر، یک جامعه دیجیتال شکل گرفته که ارائه خدمات، توزیع و بسیاری از فعالیتها در آن انجام میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: در عین حال، اتفاقات ناگوار نیز در همین حوزه فضای مجازی رخ میدهد، اما در نهایت پاسخگویی درباره آنها بر عهده اصناف و اتحادیهها قرار میگیرد.
گودرزی تصریح کرد: به نظر من در فضای مجازی، مسئولیت، نقش و جایگاه اتاقهای اصناف و خود اتحادیهها به درستی دیده نشده است. فضای مجازی باید بخشی از رستههای صنفی اصناف باشد، نه اینکه به عنوان یک فضای اتحادیهای مجزا فعالیت کند که بار حقوقی مشخصی بر آن سوار نیست.
وی گفت: امروز از من سؤال میشود که آیا آگهیهایی که در سامانهها و پلتفرمها منتشر میشوند جعلی هستند یا خیر، آیا شناسنامهدار هستند، آیا اطلاعات آنها صحیح است و آیا مردم میتوانند به آنها اعتماد کنند؛ در حالی که بسیاری از این اتفاقات در حوزهای رخ میدهد که من هیچ نقش و جایگاه مشخصی در آن ندارم، اما در نهایت باید پاسخگو باشند.
میانگین قیمت مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از اظهارات خود درباره قیمت مسکن گفت: میانگین قیمت مسکن از مرز ۱۰۰ گذشته است و همانطور که پیش از این نیز اعلام کردم، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، قیمتها تغییر آنچنانی نخواهد داشت.
وی افزود: پیشنهاد من این است که مردم برای تأمین سرپناه حتماً وارد حوزه خرید ملک شوند تا چرخه اقتصادی در حوزه مسکن به حرکت درآید و گردش مالی در این بخش صورت بگیرد.
گودرزی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد اگر خرید ملک با هدف تأمین سرپناه انجام شود، شرایط میتواند برای مردم بسیار مناسب باشد.