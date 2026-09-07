بنابر اعلام اورژانس ملایر در پی واژگونی خودروی سواری پژو ۴۰۵ در مسیر ملایر به سمت اراک هفت نفر مصدوم شدند و یک نفر جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اورژانس ۱۱۵ ملایر اعلام کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در مسیر ملایر به سمت اراک واژگون شد که در پی آن هفت نفر مصدوم شدند و یک نفر جان باخت.

این حادثه حوالی ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه یکشنبه رخ داد و بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه، نیروهای امدادی و درمانی برای ارائه خدمات به مصدومان در محل حادثه حاضر شدند.

طبق این گزارش؛ در این سانحه هفت نفر شامل چهار آقا و سه خانم مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، سه نفر توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ و چهار نفر توسط نیروهای جمعیت هلال احمر برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین(ع) ملایر منتقل شدند.