سخنگوی وزارت خارجه روسیه با متهم کردن دولت اوکراین به صدور تروریسم، تاکید ‌کرد که اقدامات زلنسکی تهدیدی جدی برای امنیت بین‌المللی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز دوشنبه گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، رژیم کی‌یف را به الگویی مبتنی بر «صادرات تروریسم» تبدیل می‌کند.

 این مقام روس تاکید کرد که زلنسکی از نظر میزان تهدید برای امنیت بین‌المللی، از اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده، پیشی گرفته است.

زاخارووا در مصاحبه مطبوعاتی افزود که «رژیم کی‌یف تهدیدی واقعی برای کل جهان است» و خاطرنشان کرد که واشنگتن، لندن و دیگر پایتخت‌های ناتو پیش از این بن لادن را تهدیدی برای صلح بین‌المللی می‌دانستند.

او ادامه داد: «اما همانطور که می‌دانید، زلنسکی از بن لادن پیشی گرفته است. او همه جا خودش را ثابت کرده است.»  زاخارووا فعالیت‌های مقامات اوکراینی را به عنوان یک «مدل تجاری» مرتبط با صدور تروریسم توصیف کرد.

سخنگوی روسیه این اتهامات را به حملاتی که خط لوله دریای خزر و همچنین تانکر‌های حامل نفت قزاقستان را هدف قرار می‌دهند، مرتبط دانست و معتقد بود که چنین حملاتی امنیت انرژی را در تعدادی از کشور‌ها تهدید می‌کند.

زاخارووا در پایان گفت که تلاش‌های کی‌یف برای آسیب رساندن به روسیه همزمان به منافع کشور‌های غربی که اوکراین آنها را متحدان خود می‌داند، آسیب می‌رساند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ماریا زاخارووا
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