باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل دادگستری استان فارس با حضور در دادگستری شهرستان سپیدان، ضمن بازدید از شعب دادگاه و دادسرا، روند خدمترسانی قضایی به شهروندان را از نزدیک بررسی کرد و در دیدار با قضات و کارمندان، در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.
در این بازدید که با هدف بررسی موضوعات قضایی و ارتقای کیفیت خدماترسانی انجام شد، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب از شعب مختلف دادسرا و دادگاه سپیدان دیدن کرد و ضمن گفتوگو با قضات و کارمندان، وضعیت موجودی شعب، میانگین زمان رسیدگی و روند انجام امور را مورد ارزیابی قرار داد.
او در ادامه به صورت ویژه از حوزه اجرای احکام کیفری و حقوقی دادگستری سپیدان بازدید کرد و نحوه اجرای آرای صادره، امور جلب و اعزام محکومان و همچنین اقدامات انجام شده به منظور احقاق حقوق مراجعان در پروندهها و وصول محکومیتهای مالی را بررسی کرد.
رئیس کل دادگستری استان در این دیدار با اشاره به ظرفیت بالای شوراهای حل اختلاف، بر ورود جدی شوراها در مرحله اجرای احکام برای ایجاد مصالحه در پروندههای قابل سازش تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب گفت: ورود شوراهای حل اختلاف در مرحله اجرا، فرصتی دوباره برای بازگشت پروندهها به مسیر صلح و سازش است و میتواند از تحمیل هزینههای بیشتر به طرفین، طولانیشدن فرایند اجرا و ورود افراد به زندان جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: در بسیاری از پروندههای مالی و خانوادگی، حتی پس از صدور رأی نیز زمینه برای توافق طرفین وجود دارد؛ از همین رو، استفاده از ظرفیت اعضای شوراهای حل اختلاف در مرحله اجرای احکام، علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، به افزایش رضایت عمومی و کاهش مراجعات بعدی به دستگاه قضایی منجر میشود.
او همچنین بر ضرورت تسریع در رسیدگیها، تکریم ارباب رجوع و توجه به حقوق عامه تأکید کرد و از تلاش قضات و کارکنان دادگستری سپیدان در خدمترسانی به مردم قدردانی کرد.
در جریان این بازدید رئیس کل دادگستری استان فارس با تعدادی از مراجعان نیز دیدار کرد و ضمن استماع مطالب و بررسی درخواستهای آنان دستورهای لازم جهت پیگیری موضوعات مطروحه صادر کرد.
گفتنی است در این بازدید معاون قضایی ناظر بر دادگستری شهرستان سپیدان، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، معاون مالی، پشتیبانی و امورعمرانی و همچنین معاون قضایی و سرپرست تجدید نظر استان، رئیس کل دادگستری استان فارس را همراهی کردند.