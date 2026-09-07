باشگاه خبرنگاران جوان - محسن خیرخواه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از برداشت زغال‌اخته از سطح ۵۶۴ هکتار از باغ های استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از سه هزار و ۶۰۰ تن زغال‌اخته از باغ های قزوین برداشت شود.

وی افزود: سطح باغ های زغال‌اخته قزوین ۵۶۴ هکتار است و این محصول با میانگین عملکرد ۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار تولید می‌شود.

خیرخواه گفت: بیشترین سطح زیرکشت زغال‌اخته در استان قزوین مربوط به شهرستان قزوین و مناطق الموت و طارم سفلی است و در منطقه الموت، روستا‌های بخش الموت از جمله روستای هیر و در منطقه طارم سفلی نیز دهستان کوهگیر و روستای یوزباش‌چای، بیشترین میزان تولید این محصول را به خود اختصاص داده‌اند.

وی بیان کرد: زغال‌اخته تولیدشده در این مناطق به دلیل شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی منطقه، از عملکرد و کیفیت مطلوب‌تری نسبت به سایر مناطق برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: شهرستان قزوین رتبه نخست سطح زیرکشت و تولید زغال‌اخته کشور را داراست و به دلیل تنوع توپوگرافی و وجود توده‌های محلی، برداشت این محصول از اوایل مردادماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: این محصول عمدتاً به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود، اما قابلیت فرآوری و تبدیل به محصولاتی همچون زغال‌اخته خشک، مربا، کنسرو، آب‌میوه، سس، ژله، سرکه، لواشک و فرآورده‌های آنتی‌اکسیدانی را نیز دارد.

منبع: جهاد کشاورزی قزوین