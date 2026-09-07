باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با نزدیک شدن به روز‌های پایانی تابستان، بار دیگر موضوع زمان واریز سود سهام عدالت مورد توجه مشمولان قرار گرفته و در فضای مجازی نیز اخبار و گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره زمان پرداخت سود منتشر شده است.

در روز‌های اخیر، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی سهام عدالت کشور اعلام کرده بود که انتظار می‌رود مرحله نخست واریز سود، پس از ارسال فهرست مشمولان از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به بانک‌ها، در روز‌های آینده به حساب سهامداران منتقل شود.

با این حال، پیگیری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که هنوز فرآیند لازم برای تجمیع سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تکمیل نشده است و تا این لحظه سود سهام عدالت شهریور واریز نخواهد شد.

در ادامه روز گذشته صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره زمان واریز سود سهام عدالت گفت: سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۳ به طور کامل پرداخت شده است، اما در خصوص سود سال ۱۴۰۴، برخی شرکت‌ها هنوز مجامع خود را به طور کامل برگزار نکرده‌اند برخی شرکت‌هایی که مجامع خود را برگزار کرده‌اند نیز همچنان در مهلت قانونی پرداخت سود قرار دارند.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: باید منتظر ماند تا سود شرکت‌ها تجمیع شود و پس از آن، همانند سال‌های گذشته فرآیند واریز سود سهام عدالت انجام خواهد شد اجازه دهید مجامع شرکت‌ها برگزار شود و پس از تکمیل فرآیند، تلاش می‌کنیم سود سهام عدالت نیز همانند سال‌های قبل و در مقاطع مشابه پرداخت شود.

بنابراین، در حال حاضر نمی‌توان زمان قطعی برای واریز سود سهام عدالت سال ۱۴۰۴ اعلام کرد و خبر‌های منتشرشده درباره واریز قطعی سود در شهریورماه، تا زمان اعلام رسمی مراجع ذی‌ربط، قابل استناد نیست.

هشدار درباره کلاهبرداری با عنوان سود سهام عدالت

همچنین باید تاکید داشت در کنار گمانه‌زنی‌ها درباره زمان پرداخت سود، موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی با سوءاستفاده از نام سهام عدالت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سهامداران باید نسبت به پیامک‌ها، تماس‌ها و لینک‌هایی که با عناوینی مانند «ثبت‌نام دریافت سود سهام عدالت»، «تکمیل اطلاعات برای واریز سود» یا «دریافت سود معوق» ارسال می‌شوند، هوشیار باشند سهامداران برای دریافت سود سهام عدالت نباید اطلاعات بانکی، رمز کارت، رمز پویا یا سایر اطلاعات محرمانه خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند و همچنین از ورود به لینک‌های مشکوک خودداری کنند.

بر این اساس، هرگونه خبر درباره زمان واریز، میزان سود و جزئیات فرآیند پرداخت باید تنها پس از اعلام رسمی مراجع ذی‌ربط مورد استناد قرار گیرد.

سهامداران عدالت برای اطلاع از آخرین وضعیت سود خود می‌توانند اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پیگیری کنند.