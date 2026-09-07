سیل نپال که راه افتاد، همه چیز را با خودش برد؛ جاده‌ها را جوید، خانه‌ها را در هم شکست و هرچه سر راهش بود زیر لایه‌ای از گل‌ولای سنگین دفن کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیل نپال که راه افتاد، همه چیز را با خودش برد؛ جاده‌ها را جوید، خانه‌ها را مثل اسباب‌بازی‌های کاغذی در هم شکست و هرچه سر راهش بود زیر لایه‌ای از گل‌ولای سنگین دفن کرد. اما مثل اینکه زور این غول به ساختمانی در «دونگه بازار» نپال نرسید و این خانه، با ماشین لباس‌شویی روی بالکن و مخزن آب روی پشت‌بامش کاملاً سالم مانده بود و انگار نه انگار که چند ساعت پیش، خروشان‌ترین سیل دهه‌های اخیر از بیخ گوشش عبور کرده.

«نیویورک‌تایمز» می‌نویسد آن خانه سبزی که در ویدئو‌های شبکه‌های اجتماعی دیدید، متعلق به خانواده «پیاکورل» است. اما پشت این معجزه که حالا در گوگل‌مپ هم به عنوان جاذبه‌ای «مقاوم در برابر سیل» ثبت شده، روایت جالبی وجود دارد. «چاترا بهادر پیاکورل» شصت و هفت ساله، صبح آن روز وقتی نوه‌اش را به سرویس مدرسه سپرد، فکرش را هم نمی‌کرد که چند ساعت بعد، با فروپاشی یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا روبه‌رو شود. او و خانواده‌اش بیش از یک ساعت روی بالکن و پشت‌بام، مرگ را به چشم دیدند و تنها چیزی که در آن لحظات کش‌دار و جهنمی ذهن پیاکورل را می‌خورد، نگرانی برای نوه‌ای بود که حالا در وسط این فاجعه کجا گیر کرده است. با فروکش کردن آب، همسایه‌ها به کمک آمدند و با استفاده از لوله‌های فلزی، نردبانی موقت ساختند تا خانواده را به محل امن منتقل کنند. درباره دلیل مقاومت خانه هم گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد. خود پیاکورل معتقد است ستون‌های ساختمان عمیقاً در دل صخره محکم شده‌اند و البته لطف خدا هم در نجات خانواده بی‌تأثیر نبوده. عده دیگری هم می‌گویند برآمدگی صخره‌ای در مسیر سیل، مانند سپری از خانه محافظت کرده است. سیل نپال، اما آن‌قدر بی‌رحم بود که جان بیش از هزار نفر را گرفت و هزاران نفر دیگر را در فهرست مفقودی‌ها جای داد. برای همین این نجات عجیب، واقعاً شبیه یک معجزه است. پیاکورل و خانواده‌اش حالا در کاتماندو ساکن هستند و می‌گویند تقریباً همه‌چیز را از دست داده‌اند؛ حتی گذرنامه‌ها، اسناد مالکیت و مدارک خانوادگی. اما دست‌کم یک چیز برای خانواده باقی مانده و آن هم نوه‌ای که یک روز بعد از سیل، سالم به آغوش خانواده بازگشت.

منبع: روزنامه قدس

برچسب ها: سیل در نپال ، هیمالیا
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