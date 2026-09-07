باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد علیقارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز درباره آخرین وضعیت تیمهای ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار داشت: خدا را شکر از همه ظرفیتهای داخلی و بینالمللی استفاده میکنیم. برادران عالمیان با توجه به شرایط خوبی که در کشور فرانسه دارند، در آنجا تمرینات انفرادی خود را انجام میدهند. از طرف دیگر، تیم ملی زنان و سه بازیکن مرد نیز در سنندج زیر نظر سرمربی و کادر فنیهای خود، تمرینات خوبی را پشت سر میگذارند.
وی افزود: از طرف دیگر، تیم ملی بانوان به مدت یک هفته راهی ترکیه میشود تا یک کمپ مشترک با تیم ملی این کشور داشته باشد. در کنار این تلاشها، لازم میدانم از تمام حمایتهای دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک تشکر ویژهای داشته باشم. منابعی که بهموقع از سوی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تزریق میشود، در کنار تلاشهای کادر فنی و ملیپوشان و حمایت رسانهها، تأثیرگذار است و باعث میشود انشاءالله اتفاقات خوبی رقم بخورد.
علیقارداشی خاطرنشان کرد: در دو دوره گذشته سه مدال تاریخی به دست آوردیم و این اتفاق با همین مدیریت، استفاده از ظرفیتهای داخلی و برونمرزی و تلاش مجموعه فدراسیون رقم خورد. امیدواریم در این دوره نیز بتوانیم برای سومین دوره متوالی مدال کسب کنیم و به جمع مدالآوران بازیهای آسیایی اضافه شویم.
وی با اشاره به وضعیت بخش زنان و مردان گفت: در بخش مردان، امیدواریم برادران عالمیان و جوانان تیم با مدیریت و تلاش کادر فنی بتوانند برای سومین دوره متوالی مدالآوری کنند. در بخش بانوان نیز کار دشوار است، اما پیشرفتهایی که در سالهای اخیر در تنیس روی میز زنان کشور اتفاق افتاده، قابل توجه است.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز افزود: اینکه بهترین بازیکن کاروان ما در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، دختر پینگپنگبازمان باشد یا یکی از بانوان تنیس روی میز پرچمدار کاروان ورزشی شود، اتفاقاتی است که حاصل یک روند تدریجی و پله پله بوده است. هم در بخش مردان و هم در بخش زنان شاهد پیشرفتهایی بودهایم و کسانی که سالها ورزش و رشتههای توپی و راکتی را رصد کردهاند، میدانند که تنیس روی میز ایران از کجا به کجا رسیده است.
علیقارداشی درباره شانس مدالآوری ایران در بخشهای مختلف تنیس روی میز در بازیهای آسیایی ناگویا تصریح کرد: ما در بخش انفرادی، دوبل و تیمی حضور داریم. کارشناسان معتقدند شانس ما در بخش دوبل بیشتر است و پس از آن در بخشهای انفرادی و تیمی نیز تلاش خواهیم کرد تا بهترین نتیجه ممکن را به دست آوریم.
وی در پایان اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم عملکردی شایسته داشته باشیم. هدف ما کسب بهترین نتیجه است و تلاش میکنیم با توجه به ظرفیتهایی که داریم، بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم. قطعاً شرایط آسانی در پیش نداریم است و امیدواریم حاصل این تلاشها، نتیجهای در شأن تنیس روی میز ایران باشد.