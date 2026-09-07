مهلت اظهارنامه و پرداخت مالیات عملکرد ۱۴۰۴ مشاغل تا پایان آبان تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

در راستای تسهیل امور مودیان و به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

بر این اساس، صاحبان مشاغل و مودیان مشمول می‌توانند تا پایان آبان‌ماه نسبت به انجام تکالیف مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.