مهلت اظهارنامه و پرداخت مالیات عملکرد ۱۴۰۴ مشاغل تا پایان آبان تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

 در راستای تسهیل امور مودیان و به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

بر این اساس، صاحبان مشاغل و مودیان مشمول می‌توانند تا پایان آبان‌ماه نسبت به انجام تکالیف مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.

برچسب ها: اظهارنامه مالیاتی ، سازمان مالیات
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