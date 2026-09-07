باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیئت دولت به ریاست رئیسجمهور پزشکیان برگزار شد و در جریان آن، علاوه بر بررسی مسائل و موضوعات جاری کشور، وزرا و مسئولان دستگاههای اجرایی گزارشی از آخرین اقدامات، برنامهها و مسائل حوزههای تحت مدیریت خود ارائه کردند.
رئیسجمهور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات همه دستگاههای اجرایی، مدیران و کارکنان دولت، بهویژه در ایام هفته دولت، از اقدامات وزرا در انجام سفرهای استانی، برگزاری جلسات و گفتوگو با رسانهها و تشریح عملکرد و دستاوردهای دولت تقدیر کرد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط مستقیم و مؤثر مسئولان با مردم و گروههای مختلف اجتماعی اظهار داشت: گفتوگو با مردم و ارائه تصویری دقیق، شفاف و واقعبینانه از اقدامات و خدمات دولت، بهویژه در شرایط دشوار کشور، میتواند در تقویت امید و سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و دوره پس از آن، بر ضرورت تبیین خدمات و اقدامات انجامشده برای حفظ آرامش جامعه و خنثیسازی اهداف دشمنان تأکید کرد و گفت: با وجود فشارهای ناشی از تحریم، محاصره اقتصادی و مشکلات موجود، دستگاههای اجرایی باید با جدیت و تلاش مضاعف، روند خدمترسانی به مردم را دنبال کنند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه انرژی، صرفهجویی و مدیریت مصرف را همچنان یکی از جهتگیریهای اصلی دولت عنوان کرد و در عین حال از اقدامات انجامشده برای توسعه ظرفیت تولید برق و احداث نیروگاهها ابراز رضایت کرد.
رئیسءجمهور همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف بنزین و اصلاح الگوی مصرف سوخت، از تمامی دستگاههای دولتی خواست یک روز در هفته را به عنوان «روز بدون خودرو» برای کارکنان در دستور کار قرار دهند.
پزشکیان این اقدام را در راستای مدیریت مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کمک به ارتقای کیفیت محیط زیست دانست و افزود: اجرای چنین طرحهایی در بسیاری از کشورهای جهان نیز مورد توجه قرار گرفته است و میتواند ضمن کاهش مصرف بنزین، به ترویج فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی و حفظ هوای پاک کمک کند.
رئیسجمهور تصریح کرد که اجرای «روز بدون خودرو» در مرحله نخست در دستگاههای دولتی دنبال خواهد شد و در کنار آن، موضوع توسعه دورکاری و کاهش سفرهای غیرضروری و بینشهری نیز باید مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
پزشکیان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان، صاحبنظران و گروههای مختلف اجتماعی درباره موضوع بنزین گفت: بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و ساماندهی این حوزه همچنان ادامه دارد و مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در دستور کار دولت قرار گرفته است.
رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد با همراهی و مشارکت مردم و اجرای مجموعه سیاستهای پیشبینیشده، کشور بتواند از این مرحله نیز با موفقیت عبور کند.
در ادامه جلسه، وزیر آموزش و پرورش گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه برای آغاز سال تحصیلی جدید و آمادگی برای ورود به ماه مهر ارائه کرد.
در این گزارش، ضمن تشریح تمهیدات پیشبینیشده برای آغاز سال تحصیلی، چالشها و مشکلات حوزه آموزش ناشی از تعطیلات و وقفههای ایجادشده در سالهای اخیر، از جمله پیامدهای دوره کرونا، شرایط آبوهوایی و همچنین جنگ، مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره برنامه اجرای سرشماری نفوس و مسکن که قرار است از بزودی آغاز شود، ارائه کرد.
در این گزارش، بر اهمیت سرشماری به عنوان یکی از منابع پایه و اساسی نظام آماری کشور و نقش آن در سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمگیریهای کلان تأکید شد. سرشماری نفوس و مسکن مطابق روال معمول، به صورت دورهای ۱۰ ساله و با هدف بهروزرسانی اطلاعات جمعیتی، اجتماعی و مسکن کشور انجام میشود.
در پایان، موضوع تقویت و ارتقای طرح کالابرگ و راهکارهای حمایت از معیشت خانوارها مورد تأکید رئیسجمهور قرار گرفت و گزارشی از آخرین تصمیمات و اقدامات کارگروه تخصصی بنزین نیز به هیئت دولت ارائه شد. جلسه هیأت دولت به ریاست رئیسجمهور پزشکیان برگزار شد و در جریان آن، علاوه بر بررسی مسائل و موضوعات جاری کشور، وزرا و مسئولان دستگاههای اجرایی گزارشی از آخرین اقدامات، برنامهها و مسائل حوزههای تحت مدیریت خود ارائه کردند.
رئیسجمهور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات همه دستگاههای اجرایی، مدیران و کارکنان دولت، بهویژه در ایام هفته دولت، از اقدامات وزرا در انجام سفرهای استانی، برگزاری جلسات و گفتوگو با رسانهها و تشریح عملکرد و دستاوردهای دولت تقدیر کرد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط مستقیم و مؤثر مسئولان با مردم و گروههای مختلف اجتماعی اظهار داشت: گفتوگو با مردم و ارائه تصویری دقیق، شفاف و واقعبینانه از اقدامات و خدمات دولت، بهویژه در شرایط دشوار کشور، میتواند در تقویت امید و سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و دوره پس از آن، بر ضرورت تبیین خدمات و اقدامات انجامشده برای حفظ آرامش جامعه و خنثیسازی اهداف دشمنان تأکید کرد و گفت: با وجود فشارهای ناشی از تحریم، محاصره اقتصادی و مشکلات موجود، دستگاههای اجرایی باید با جدیت و تلاش مضاعف، روند خدمترسانی به مردم را دنبال کنند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه انرژی، صرفهجویی و مدیریت مصرف را همچنان یکی از جهتگیریهای اصلی دولت عنوان کرد و در عین حال از اقدامات انجامشده برای توسعه ظرفیت تولید برق و احداث نیروگاهها ابراز رضایت کرد.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف بنزین و اصلاح الگوی مصرف سوخت، از تمامی دستگاههای دولتی خواست یک روز در هفته را به عنوان «روز بدون خودرو» برای کارکنان در دستور کار قرار دهند.
پزشکیان این اقدام را در راستای مدیریت مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کمک به ارتقای کیفیت محیط زیست دانست و افزود: اجرای چنین طرحهایی در بسیاری از کشورهای جهان نیز مورد توجه قرار گرفته است و میتواند ضمن کاهش مصرف بنزین، به ترویج فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی و حفظ هوای پاک کمک کند.
رئیسجمهور تصریح کرد که اجرای «روز بدون خودرو» در مرحله نخست در دستگاههای دولتی دنبال خواهد شد و در کنار آن، موضوع توسعه دورکاری و کاهش سفرهای غیرضروری و بینشهری نیز باید مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
پزشکیان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان، صاحبنظران و گروههای مختلف اجتماعی درباره موضوع بنزین گفت: بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و ساماندهی این حوزه همچنان ادامه دارد و مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در دستور کار دولت قرار گرفته است.
رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد با همراهی و مشارکت مردم و اجرای مجموعه سیاستهای پیشبینیشده، کشور بتواند از این مرحله نیز با موفقیت عبور کند.
در ادامه جلسه، وزیر آموزش و پرورش گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه برای آغاز سال تحصیلی جدید و آمادگی برای ورود به ماه مهر ارائه کرد.
در این گزارش، ضمن تشریح تمهیدات پیشبینیشده برای آغاز سال تحصیلی، چالشها و مشکلات حوزه آموزش ناشی از تعطیلات و وقفههای ایجادشده در سالهای اخیر، از جمله پیامدهای دوره کرونا، شرایط آبوهوایی و همچنین جنگ، مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره برنامه اجرای سرشماری نفوس و مسکن که قرار است از بزودی آغاز شود، ارائه کرد.
در این گزارش، بر اهمیت سرشماری به عنوان یکی از منابع پایه و اساسی نظام آماری کشور و نقش آن در سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمگیریهای کلان تأکید شد. سرشماری نفوس و مسکن مطابق روال معمول، به صورت دورهای ۱۰ ساله و با هدف بهروزرسانی اطلاعات جمعیتی، اجتماعی و مسکن کشور انجام میشود.
در پایان، موضوع تقویت و ارتقای طرح کالابرگ و راهکارهای حمایت از معیشت خانوارها مورد تأکید رئیسجمهور قرار گرفت و گزارشی از آخرین تصمیمات و اقدامات کارگروه تخصصی بنزین نیز به هیئت دولت ارائه شد.