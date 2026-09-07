باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازداشت فلسطینیان در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه العروب + فیلم

نیروهای اشغالگر صهیونیست طی یورش به اردوگاه «العروب» در شمال الخلیل، چند نفر از فلسطینیان را بازداشت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیرو‌های اشغالگر صهیونیست در جریان یورش به اردوگاه العروب در شمال الخلیل، ضمن ایجاد درگیری با ساکنان، شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند.

 

مطالب مرتبط
بازداشت فلسطینیان در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه العروب + فیلم
young journalists club

آزادی دانشگاه‌های آمریکا قربانی حمایت از رژیم اسرائیل + فیلم

بازداشت فلسطینیان در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه العروب + فیلم
young journalists club

معاریو: اسرائیل در مسیر فرسایش و فروپاشی + فیلم

بازداشت فلسطینیان در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه العروب + فیلم
young journalists club

مذاکرات بی نتیجه لبنان و رژیم صهیونیستی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
۱۹۰ شب ایستادگی مردم + فیلم
۲۳۲

۱۹۰ شب ایستادگی مردم + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
بازداشت فلسطینیان در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه العروب + فیلم
۹۳

بازداشت فلسطینیان در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه العروب + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha