\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06af\u0631 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u06cc\u0648\u0631\u0634 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u062f\u0648\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0648\u0628 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062e\u0644\u06cc\u0644\u060c \u0636\u0645\u0646 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0633\u0627\u06a9\u0646\u0627\u0646\u060c \u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n