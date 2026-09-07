باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کرامت ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در برنامه روی خط خبر با تشریح جزئیات اصلاح قیمت بنزین و سهمیه‌بندی جدید گفت: از بامداد ۱۷ شهریورماه، صرفاً نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و هیچ تغییری در نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و سهمیه‌های مربوط به آنها ایجاد نشده است.

ویس کرمی با اشاره به اجرای اصلاح قیمت بنزین اظهار کرد: از ساعت صفر بامداد ۱۷ شهریورماه، صرفاً قیمت بنزین در کارت اضطراری جایگاه یا همان نرخ سوم تغییر می‌کند. در حال حاضر سه نرخ بنزین داریم؛ نرخ اول ۱۵۰۰ تومان، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان است که نرخ‌های اول و دوم هیچ تغییری نخواهند داشت.

وی افزود: سهمیه‌هایی که خودروهای مختلف دریافت می‌کنند نیز بدون تغییر باقی می‌ماند و هر خودرویی همان میزان سهمیه‌ای را که پیش از این دریافت می‌کرد، همچنان دریافت خواهد کرد. برای خودروهای شخصی، سهمیه نرخ اول ۶۰ لیتر و سهمیه نرخ دوم ۵۰ لیتر است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: برای موتورسیکلت‌ها نیز سهمیه نرخ اول ۲۵ لیتر و سهمیه نرخ دوم ۲۰ لیتر است و در این اعداد و همچنین نرخ‌های اول و دوم هیچ تغییری ایجاد نشده است. تنها نرخ سوم که عمده فروش آن از طریق کارت جایگاه انجام می‌شود، از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

ویس کرمی درباره کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها گفت: کارت‌های جایگاه هیچ محدودیتی نخواهند داشت و همچنان مانند گذشته در اختیار جایگاه‌ها قرار دارند. البته ممکن است در برخی جایگاه‌ها گفته شود کارت تمام شده یا کارت نداریم، اما کارت جایگاه در اختیار جایگاه‌داران است و محدودیتی برای استفاده از آنها اعمال نشده است.

وی هدف اصلی این تغییر را افزایش استفاده مردم از کارت شخصی عنوان کرد و گفت: این موضوع در راستای مصوبه هیئت وزیران در سال گذشته انجام شده است. هیئت وزیران در تاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۴ با هدف استفاده حداکثری از کارت شخصی و کاهش استفاده از کارت جایگاه، این مصوبه را تصویب کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: پیش از ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، حدود ۴۳ درصد مردم از کارت جایگاه استفاده می‌کردند و ۵۷ درصد از کارت شخصی خود استفاده می‌کردند، اما پس از اصلاحات انجام‌شده، سهم استفاده از کارت جایگاه به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت که کاهش قابل توجهی محسوب می‌شود.

۸۵ درصد نیاز سوختی با سهمیه‌های اول و دوم تأمین می‌شود

ویس کرمی با بیان اینکه سهمیه‌های اول و دوم حدود ۸۵ درصد نیاز سوختی خودروها را پوشش می‌دهد، گفت: خودروی سواری شخصی با استفاده از سهمیه ۶۰ لیتری نرخ اول و ۵۰ لیتری نرخ دوم، حدود ۸۵ درصد نیاز خود را تأمین می‌کند. برای موتورسیکلت‌ها نیز سهمیه‌های ۲۵ و ۲۰ لیتری در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در مجموع حدود ۸۵ درصد نیاز سوختی با سهمیه‌های اول و دوم برطرف می‌شود و حدود ۱۵ درصد نیاز باقی‌مانده به استفاده از کارت جایگاه مربوط است. کارت جایگاه نیز همچنان وجود دارد و برای موارد مورد نیاز در دسترس خواهد بود.

دهقان تصریح کرد: برخی خودروها نیز براساس اصلاحاتی که طبق مصوبه سال گذشته انجام شده، سهمیه نرخ سوم را در کارت هوشمند سوخت خود دارند؛ از جمله خودروهای خارجی و افرادی که بیش از یک خودرو دارند. این افراد نیز می‌توانند از سهمیه نرخ سوم موجود در کارت شخصی خود استفاده کنند و نیازی به مراجعه به کارت جایگاه ندارند.

صدور کارت سوخت در کوتاه‌ترین زمان

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره افرادی که کارت سوخت ندارند نیز گفت: برای این افراد روش‌های مختلفی در نظر گرفته شده و ظرفیت تولید کارت هوشمند سوخت نیز افزایش یافته است.

وی افزود: متقاضیان همچنان می‌توانند طبق روال گذشته به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و درخواست صدور کارت هوشمند سوخت خود را ثبت کنند. پس از طی فرآیند مربوطه، کارت تولید و از طریق پست برای آنها ارسال می‌شود.

ویس کرمی ادامه داد: علاوه بر روش حضوری، سامانه اینترنتی درخواست کارت هوشمند سوخت نیز راه‌اندازی شده است. متقاضیان می‌توانند به سامانه **FCS.NIOPDC.IR** مراجعه و اطلاعات برگ سبز خودرو را وارد کنند. در این سامانه امکان انتخاب دریافت کارت به صورت پستی یا حضوری وجود دارد.

وی اظهار کرد: اگر متقاضی دریافت پستی را انتخاب کند، کارت تولید و از طریق پست برای او ارسال خواهد شد. در روش حضوری نیز متقاضی می‌تواند بر اساس محل سکونت خود، ناحیه مربوطه را انتخاب کند و پس از دریافت کد رهگیری، برای دریافت کارت مراجعه کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در سراسر کشور ۲۴۰ شهرستان به تجهیزات صدور کارت هوشمند سوخت مجهز شده‌اند و در حال حاضر حداقل ۲۰۰ ناحیه از این ۲۴۰ ناحیه به دستگاه صدور کارت به صورت حضوری مجهز هستند.

وی افزود: در این روش، فرد بر اساس محل سکونت خود، ناحیه مربوطه را انتخاب می‌کند و با توجه به ظرفیت روزانه هر ناحیه، محل مراجعه برای او مشخص می‌شود. برای مثال در تهران، با توجه به ظرفیت نواحی مختلف، سامانه ناحیه مناسب را تعیین کرده و کد رهگیری در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

دهقان تأکید کرد: دفاتر پلیس +۱۰ دستگاه صدور کارت به صورت حضوری ندارند و صرفاً ثبت درخواست را انجام می‌دهند؛ بنابراین صدور کارت حضوری از طریق نواحی مجهز شرکت ملی پخش انجام خواهد شد.

وی درباره هزینه صدور کارت المثنی نیز گفت: هزینه درخواست صدور کارت المثنی ۱۰۰ هزار تومان است.

افزایش فاصله تولید و مصرف بنزین

ویس کرمی در ادامه درباره هدف دولت از اصلاح قیمت بنزین اظهار کرد: در حال حاضر بین تولید و مصرف بنزین حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز فاصله وجود دارد. در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، تولید بنزین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز و مصرف حدود ۱۳۲ میلیون لیتر بوده است؛ یعنی با اختلاف ۱۰ میلیون لیتری میان تولید و مصرف مواجه هستیم.

وی افزود: در نیمه نخست شهریورماه، میانگین توزیع بنزین به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که حداکثر تولید بنزین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز است. بنابراین حتی در نیمه شهریور نیز فاصله میان تولید و مصرف همچنان قابل توجه است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در مردادماه میانگین توزیع بنزین حدود ۱۳۸ میلیون لیتر در روز بود، اما این رقم در شهریورماه به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر رسیده است. از سوی دیگر، شهریورماه فصل اوج سفرهاست و همین موضوع نیز بر مصرف بنزین تأثیر می‌گذارد.

ویس کرمی تأکید کرد: تأمین بنزین یکی از موضوعاتی است که دولت به صورت روزانه برای آن برنامه‌ریزی می‌کند و با توجه به ناترازی موجود، باید راهکارهایی برای مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

ظرفیت ۴۰ میلیون مترمکعبی CNG

وی با اشاره به ضرورت استفاده از راهکارهای غیرقیمتی برای کاهش مصرف بنزین گفت: یکی از این راهکارها استفاده بیشتر از خودروهای عمومی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همچنین توسعه مصرف CNG است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: کشور دارای ظرفیت بسیار خوبی در حوزه CNG است و حدود ۲۵۰۰ جایگاه CNG در سراسر کشور وجود دارد که ظرفیت عرضه روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده به خودروها را دارند.

ویس کرمی ادامه داد: حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی دوگانه‌سوز بنزینی ـ CNG در کشور داریم که اگر این خودروها به سمت استفاده بیشتر از CNG حرکت کنند، می‌توان میزان مصرف بنزین را کاهش داد.

وی گفت: مصرف CNG در سال‌های گذشته به حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون مترمکعب در روز رسیده بود، اما اکنون این میزان به حدود ۱۴ میلیون مترمکعب کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۱۰ میلیون مترمکعب از مصرف این سوخت نسبت به سال‌های اوج مصرف کاهش پیدا کرده است.

ویس کرمی تصریح کرد: هر مترمکعب CNG مصرف‌شده می‌تواند معادل حدود یک لیتر بنزین، از مصرف بنزین کم کند. بنابراین ظرفیت بسیار خوبی در این بخش وجود دارد و باید شرایطی فراهم شود که خودروهای دوگانه‌سوز بیشتر از این ظرفیت استفاده کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی، خودروی دوگانه‌سوز می‌تواند به جای مراجعه به جایگاه بنزین و پرداخت ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر از نرخ سوم، به جایگاه CNG مراجعه و هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده را با قیمت ۴۵۳ تومان دریافت کند.

توسعه LPG و برقی‌سازی جایگاه‌ها

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از برنامه دولت برای تنوع‌بخشی به سبد سوخت خبر داد و گفت: LPG نیز در کنار CNG جزو برنامه‌های ماست و این موضوع در قانون مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های اولیه برای توسعه LPG انجام شده و برای احداث جایگاه‌های LPG و همچنین استاندارد تبدیل خودروها به LPG، فراخوان‌هایی منتشر شده است و تعدادی از متقاضیان برای احداث جایگاه LPG ثبت‌نام کرده‌اند.

وی درباره تفاوت CNG و LPG توضیح داد: CNG همان گاز طبیعی فشرده است، اما LPG سوخت مایعی است که در پالایشگاه‌ها تولید می‌شود و همان گازی است که به صورت مایع در کپسول‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: در ۱۰ پالایشگاه کشور روزانه حدود ۷۰۰۰ تن LPG تولید می‌شود که حدود ۴۰۰۰ تن آن مازاد بر نیاز مصرف داخلی است. البته این میزان مربوط به بخش پالایشگاهی است و پالایشگاه‌های گازی نیز LPG تولید می‌کنند؛ بنابراین ظرفیت و سوخت مورد نیاز برای توسعه این بخش در کشور وجود دارد.

وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده از LPG در خودروها نیز یکی از راه‌هایی است که در حال پیگیری آن هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه از توسعه ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در جایگاه‌های عرضه سوخت خبر داد و اظهار کرد: موضوع برقی‌سازی و ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در جایگاه‌های عرضه سوخت را نیز دنبال می‌کنیم و این موضوع در شورای اقتصاد مطرح شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۲۰ متقاضی برای نصب ایستگاه شارژ خودروهای برقی در جایگاه‌های عرضه سوخت اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدواریم تا پایان شهریورماه حدود ۱۰۰ ایستگاه از این تعداد راه‌اندازی شود.

ویس کرمی تأکید کرد: برنامه ما این است که توسعه خودروهای برقی و ایستگاه‌های شارژ را با سرعت بیشتری در جایگاه‌های عرضه سوخت، چه درون‌شهری و چه برون‌شهری، دنبال کنیم.

پیش‌بینی کاهش ۳ میلیون لیتری مصرف بنزین

وی درباره میزان اثرگذاری اصلاح قیمت نرخ سوم بنزین بر کاهش مصرف نیز گفت: برآورد ما این است که این اقدام بتواند حداقل ۳ میلیون لیتر در روز از مصرف بنزین کم کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به تجربه اصلاحات سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته و تا تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال حدود ۱۳۱ میلیون لیتر در روز بود، اما از ۲۲ آذرماه تا پایان اسفندماه، میانگین مصرف به حدود ۱۲۴ میلیون لیتر رسید؛ یعنی حدود ۶ میلیون لیتر کاهش در میانگین مصرف روزانه بنزین اتفاق افتاد.

ویس کرمی افزود: اکنون نیز پیش‌بینی ما این است که با تغییر قیمت نرخ سوم، حداقل ۳ میلیون لیتر در روز از مصرف بنزین کاهش پیدا کند. این رقم در ماه معادل حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین خواهد بود که با توجه به شرایط ناترازی، عدد قابل توجهی است.

وی ادامه داد: در کنار کاهش مصرف بنزین، انتظار داریم مصرف CNG نیز افزایش پیدا کند و مجموعه این اقدامات بتواند در کاهش ناترازی بنزین مؤثر باشد.

خروج ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه مصرف

ویس کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده در افزایش مصرف سوخت گفت: حدود ۱۳ میلیون خودروی فرسوده و ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها در شبکه حمل‌ونقل کشور فعال هستند و سهم قابل توجهی از بنزین را مصرف می‌کنند.

وی افزود: دولت در سه سال گذشته اهتمام ویژه‌ای برای خروج خودروهای فرسوده داشته و در این مدت بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: این رقم در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته عدد بسیار بالایی است و دولت هدف‌گذاری کرده است که روند خروج خودروهای فرسوده با شیب مناسبی ادامه پیدا کند و به سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه برسد.

وی گفت: در یکی از سال‌های گذشته حدود ۳۲۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد، اما در مجموع اقدامات انجام‌شده در سه سال اخیر، عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی تصریح کرد: البته شرایط برای جایگزینی خودروهای فرسوده به صورت کامل فراهم نیست و متولیان این بخش، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، با محدودیت‌هایی مواجه هستند، اما اقدامات خوبی انجام شده و دولت نیز به دنبال افزایش این روند است.

ویس کرمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر در زمینه خروج خودروهای فرسوده برنامه‌ریزی ویژه‌تری انجام شود و هدف‌گذاری سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه محقق شود، این اقدام نیز می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش مصرف بنزین کند. متولیان امر باید این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند تا این هدف هر سال محقق شود.