با اعلام رئیس سازمان لیگ لیگ برتر دوره گذشته قهرمان نخواهد داشت و تنها تیم برتر معرفی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال در مورد قهرمانی تیم فوتبال استقلال در لیگ برتر  نیمه تمام سال گذشته معتقد است طبق مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال لیگ نیمه تمام قهرمان نخواهد داشت و این ارتباطی به من یا آقای تاج ندارد و تصمیم هیئت رئیسه است و استقلالی‌ها هم خودشان این موضوع را می‌دانند.

بهاروند گفته است با ۱۸  تیمی شدن لیگ برتر فوتبال بازی‌های افزایش خواهد داشت و بازی‌های آسیایی و بازی‌های تیم ملی شرایط را برای برگزاری جام حذفی دشوار کرده است و حدود ۶۰ بازی در لیگ برتر به دلیل اضافه شدن ۲ تیم برگزار می‌شود و به همین دلیل هنوز در مورد اینکه جام حذفی برگزار شود یا خیر تصمیم نگرفتیم.

باید دید استقلالی که مدعی قهرمانی در این دوره از رقابت ها هستند آیا به فیفا در این مورد شکایت خواهند کرد یا فقط به همان سهمیه لیگ نخبگان اکتفا می کنند.

بهاروند رئیس سازمان لیگ در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما این خبر را تایید کرده است.

برچسب ها: سازمان لیگ ، فدراسیون فوتبال 
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