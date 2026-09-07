زن جوان که متهم به کور کردن چشم شوهر خود است، در دادگاه این اتهام را رد کرد و گفت ضربه شوهرم به چشم خودش باعث نابینایی او شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسیدگی به این پرونده از یک سال قبل و با شکایت مرد میانسالی در اداره آگاهی آغاز شد. شاکی به ماموران گفت: چند روز قبل همسر دومم به من حمله‌ور شد و با وسیله تیزی که در دست داشت به صورتم ضربه زد که باعث تخلیه چشم راست و نابینایی من شد.

پس از این شکایت، همسر مرد به پلیس آگاهی احضار شد و با رد اتهامش گفت: من همسر دوم این مرد هستم. مدتی بود من و دو فرزندم را رها کرده بود. حس می‌کردم دنبال ازدواج سوم است. به همین دلیل تعقیبش کردم و آدرس خانه‌ای را که به آنجا می‌رفت پیدا کردم.

روز حادثه وقتی وارد ماشینش شدم با دیدن ظرف‌های غذا در آن، به رفتارش اعتراض کردم که او مرا کتک زد. من ضربه‌ای به صورت او نزده‌ام. با تکمیل تحقیقات برای زن به اتهام توهین و ضرب و جرح منجر به نقص عضو کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران تهران ارسال شد. دیروز این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و در ابتدای دادگاه فیلم لحظه درگیری به درخواست وکیل متهم پخش شد.

پس از آن وکیل شاکی گفت: همان‌طور که در فیلم مشخص است وقتی متهم صحنه را ترک می‌کند افراد حاضر در محل او را با صورت خونین به مرکز درمانی می‌رسانند. ضربه‌ای به گیجگاه چپ و چشم راست وارد شده که پارگی عنبیه موکلم را در پی داشته است.

او سپس به عینک شکسته موکلش اشاره کرد و گفت: عینک موکلم در این درگیری شکست. متهم پرونده دست‌چپ است و ضربه هم به چشم راست وارد شده. موکلم برای متهم درخواست قصاص دارد. متهم در محل درگیری کشیک می‌کشیده و وقتی موکلم می‌رسد، وارد می‌شود. حتی یکی دو ماه قبل هم به محل سکونت موکلم رفته و وسایل آنجا را شکسته است. وقتی متهم دستش را سمت موکلم پرت می‌کند، او با صورت خونین روی زمین می‌نشیند.

سپس وکیل متهم در جایگاه ایستاد و گفت: فیلم دوربین مداربسته صرفا دلیل محکومیت موکلم نیست. آنچه در فیلم قابل مشاهده است، کتک خوردن موکلم توسط شاکی پرونده است و ضربه‌ای از سوی متهم به صورت شاکی مشهود نیست. چطور ممکن است بر اثر ضربه هم گیجگاه چپ و هم چشم راست آسیب ببینند؟! این دو ناحیه در تضاد با هم هستند. در پرونده به شاهدی اشاره شده که گفته از طریق بقیه شنیده چه اتفاقی رخ داده است. از سوی دیگر هیچ دلیلی برای عنصر معنوی و انگیزه این کار وجود ندارد که نشان دهد عمدی ضربه زده است.

رئیس دادگاه در پایان از متهم خواست برای آخرین دفاع در جایگاه قرار بگیرد که او با رد اتهامش گفت: آن روز می‌خواستم برای خرید بروم؛ و شوهرم چند وقتی می‌شد که من و بچه‌های‌مان را ترک کرده بود. وقتی داخل ماشین نشستم و ظرف غذا را دیدم، عصبانی شدم و نه توهین کردم نه ضربه‌ای به چشم او زدم. برعکس همسرم ضربه محکمی به شکم و پیشانی‌ام زد. امکان دارد با آجری که در دستش بوده به چشم خودش آسیب زده باشد.

پس از دفاعیات متهم، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

منبع: روزنامه جام جم