باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پیام تبریک خود به آقای امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، با تأکید بر پیوندهای دیرینه تاریخی، فرهنگی، زبانی و اشتراکات تمدنی دو کشور، این سرمایههای مشترک را زمینهساز تعمیق و گسترش هرچه بیشتر مناسبات برادرانه دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، توسعه همکاریهای همهجانبه با تاجیکستان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده و بر عزم راسخ خود برای تقویت این روابط در جهت منافع متقابل، تأمین ثبات و امنیت منطقه و اعتلای فرهنگ و ادب مشترک تأکید دارد.
متن پیام تبریک رئیس جمهور به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای امامعلی رحمان
رئیسجمهور محترم تاجیکستان
فرارسیدن سیوپنجمین سالروز استقلال جمهوری تاجیکستان را که تجلیگاه حاکمیت ملی و مبدأ تحولات بنیادین در مسیر توسعه و اعتلای آن کشور بوده است، به جنابعالی، دولت و ملت همفرهنگ و همزبان جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم.
این رویداد فرخنده، یادآور اراده راسخ و همت والای ملت تاجیکستان در راه استقلال، عزت و سربلندی است و بیگمان این دستاورد بزرگ، مایه مباهات و افتخار تمامی دوستداران فرهنگ و تمدن مشترکمان در جهان است.
پیوندهای دیرینه تاریخی، فرهنگی، زبانی و اشتراکات تمدنی دو کشور، همواره سرمایهای عظیم برای تعمیق و گسترش مناسبات برادرانه بوده است. جمهوری اسلامی ایران، توسعه همکاریهای همهجانبه با جمهوری تاجیکستان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده و بر عزم خود برای تقویت هرچه بیشتر این روابط در جهت منافع متقابل، تأمین ثبات و امنیت منطقه و اعتلای فرهنگ و ادب مشترک تأکید مینماید.
اینجانب ضمن تجدید این تبریکات صادقانه و با اغتنام از فرصت، از پیشگاه خداوند متعال، برای جنابعالی عمری با عزت، تندرستی و توفیقات روزافزون، و برای ملت دوست و برادر تاجیکستان، سعادت، آبادانی و بهروزی همیشگی آرزومندم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»