طی آئینی بسته‌های لوازم‌التحریر و پوشاک میان یک‌هزار و ۵۱۱ دانش‌آموز نیازمند و کم‌برخوردار سلماس توزیع شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - اين مراسم با حضور فرماندار، امام جمعه، مدیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان، خیرین و خانواده‌های دانش‌آموزان سلماسی در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این آیین، بسته‌های حمایتی شامل لوازم‌التحریر و پوشاک میان دانش‌آموزان توزیع شد و برای تأمین این اقلام در مجموع یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

محمد فتحی، فرماندار شهرستان سلماس، با تأکید بر حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار گفت: هیچ دانش‌آموز تحت پوشش نباید به دلیل مشکلات مالی، سال تحصیلی را بدون لوازم‌التحریر و اقلام ضروری آموزشی آغاز کند.

وی افزود: حمایت از دانش‌آموزان و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل آنان، از مهم‌ترین اقدامات اجتماعی است و این روند با همراهی خیرین و دستگاه‌های اجرایی شهرستان ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: توزیع بسته معیشتی ، دانش آموزان نیازمند
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