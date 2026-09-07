باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - اين مراسم با حضور فرماندار، امام جمعه، مدیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان، خیرین و خانوادههای دانشآموزان سلماسی در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این آیین، بستههای حمایتی شامل لوازمالتحریر و پوشاک میان دانشآموزان توزیع شد و برای تأمین این اقلام در مجموع یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
محمد فتحی، فرماندار شهرستان سلماس، با تأکید بر حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار گفت: هیچ دانشآموز تحت پوشش نباید به دلیل مشکلات مالی، سال تحصیلی را بدون لوازمالتحریر و اقلام ضروری آموزشی آغاز کند.
وی افزود: حمایت از دانشآموزان و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل آنان، از مهمترین اقدامات اجتماعی است و این روند با همراهی خیرین و دستگاههای اجرایی شهرستان ادامه خواهد داشت.