رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۵۳۷ هزار فقره اعمال قانون برای وسایل نقلیه سنگین ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح تشدید برخورد با خودرو‌های دودزا در بازه‌ی زمانی سه روزه۱۵ ،۱۴و ۱۶ شهریورماه خبر داد و گفت: تاکنون ۸۵۰ فقره اعمال قانون برای تخلفات دودزا انجام شده و بیش از ۱۱۰ فقره معاینه فنی خودرو‌های متخلف ابطال گردیده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۵۳۷ هزار فقره اعمال قانون برای وسایل نقلیه سنگین ثبت شده که این تخلفات منجر به ۵۹۶۵ فقره تصادف خسارتی، ۳۵۴ فقره تصادف جرحی شده و متأسفانه ۱۸ نفر هم جان خود را از دست دادند.

سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام این آمار، از اجرای طرح سه روزه (۱۴ تا ۱۶ شهریور) برخورد با خودرو‌های دودزا خبر داد و آن را یکی از مطالبات جدی شهروندان تهرانی دانست.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب همکاران پلیس در این طرح افزود: تاکنون ۸۵۰ فقره اعمال قانون برای تخلفات دودزا انجام شده و بیش از ۱۱۰ فقره معاینه فنی خودرو‌های متخلف ابطال گردیده است.

سرهنگ جوانبخت در تشریح برخورد‌های قانونی با متخلفان، سه سطح تنبیهی را برشمرد: جریمه نقدی متناسب با نوع تخلف، توقیف خودرو و در تخلفات خطرناک، طبق ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اعمال نمره منفی برای گواهینامه رانندگان ثبت می‌شود.

وی تأکید کرد:نمره منفی هشدار مهمی است که به رانندگان متخلف داده می‌شود چرا که تخلف گاهی آنقدر خطرناک است که پلیس فقط به جریمه نقدی بسنده نمی‌کند.

با توجه به ابعاد و وزن بالاتر و حادثه ساز‌تر بودن، نمره منفی وسایل نقلیه سنگین به مراتب بیشتر از خودرو‌های سبک اعمال میشود.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به موضوع بار نامتعارف پرداخت و هشدار داد: بار‌های غیراستاندارد علاوه بر تأثیر منفی روی وزن و مرکز ثقل خودرو، عملکرد ترمز‌ها را مختل کرده و از سوی دیگر با ایجاد نقطه کور، دید سایر رانندگان را نیز کاهش میدهد. این موضوع کنترل خودرو را برای راننده دشوار کرده و خطر وقوع حادثه را چندین برابر افزایش میدهد.

وی علت اصلی این هشدار را اینچنین بیان کرد که هر چقدر وزن بالاتر می‌رود انرژی جنبشی حاصل از تخریب بالاتر می‌رود و سطح آسیب دیدگی‌ها هم افزایش پیدا میکند و در ادامه تصریح کرد: در زمان برخورد، دامنه خسارت به چندین خودروی دیگر گسترش میدهد و ابعاد حادثه را وسیع‌تر میکند.

سرهنگ جوانبخت در ادامه، تفکیک آماری تخلفات وسایل نقلیه سنگین از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را به شرح زیر اعلام کرد:

سرعت غیرمجاز: بیش از ۴ هزار فقره

سبقت غیرمجاز: ۶۳ فقره

عبور از محل ممنوع: حدود ۸ هزار فقره

تخلیه نخاله در مسیر: ۲۶ فقره (که موجب تغییر مسیر ناگهانی سایر خودرو‌ها و بروز حادثه میشود)

حمل بار نامتعارف: حدود ۱۸ هزار فقره

توقف در محل ممنوع: بیش از ۱۰۳ هزار فقره

وی در خصوص آمار تصادفات نیز گفت: ۵۹۶۵ فقره تصادف خسارتی، ۳۵۴ فقره تصادف جرحی بوده و ۱۸ نفر فوتی حاصل برخورد با این وسایل نقلیه بوده است.

سرهنگ جوانبخت سه علت اصلی تصادفات وسایل نقلیه سنگین را چنین برشمرد:

عدم توجه به جلو: با فراوانی ۳۴ درصد

توقف در حاشیه راه: با فراوانی ۲۸ درصد

تغییر مسیر ناگهانی: با فراوانی ۱۷ درصد

وی همچنین به مکان و زمان وقوع تصادفات اشاره کرد و گفت: ۶۱ درصد تصادفات در بزرگراه‌ها و ۳۹ درصد در خیابان‌های اصلی رخ داده است.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ، در پایان با ذکر ساعات بحرانی، هشدار داد: بازه زمانی ۰۰:۰۰ تا ۴ بامداد با ۳۳ درصد و بازه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ با ۲۸ درصد، بیشترین سهم را در تصادفات فوتی وسایل نقلیه سنگین دارند.

رانندگان در این ساعات به دلیل خستگی، خواب آلودگی، ناآشنایی با مسیر و سرعت بالا در خلوتی معابر، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.