اولین گام مرمت مستمر محورهای تاریخی قم در سال ۱۴۰۵ کلید خورد

مدیرعامل سازمان بهسازی، زیباسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) از نخستین گام مرمت مستمر محورهای تاریخی قم در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: عملیات مرمت کف‌سازی محور «تکیه آ سید حسن» به‌عنوان طولانی‌ترین و جذاب‌ترین محور فرهنگی شهر آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا خاکی با اشاره به ضرورت نگهداری مستمر از پروژه‌های اجراشده در بافت تاریخی و پیرامونی حرم مطهر اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، مجموعه‌ای از محورهای تاریخی و فرهنگی شهر قم با هدف ایجاد پیوستگی میان مراکز مذهبی، فرهنگی و تاریخی، ارتقای کیفیت فضای شهری، ساماندهی منظر و افزایش قابلیت پیاده‌مداری بهسازی و کف‌سازی شده‌اند. 
 
وی افزود: بخشی از این پروژه‌ها اکنون نزدیک به یک دهه از زمان اجرای اولیه خود را پشت سر گذاشته‌اند و طبیعی است که در اثر تردد مستمر، شرایط محیطی، نشست‌های موضعی و سایر عوامل، برخی از قطعات سنگ‌فرش دچار جابه‌جایی، لق‌شدگی یا آسیب شده باشند؛ بنابراین حفاظت از کیفیت این محورها نیازمند اجرای برنامه‌ای منظم برای پایش، نگهداری و مرمت دوره‌ای است. 
 
مدیرعامل سازمان بهسازی، زیباسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) ادامه داد: بر همین اساس، یکی از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، مرمت کف‌سازی محورهایی است که در سال‌های گذشته توسط سازمان بهسازی شده‌اند تا ضمن جلوگیری از گسترش آسیب‌های موضعی، کیفیت بصری و عملکردی این فضاها نیز حفظ شود. 
 
خاکی با بیان اینکه در گام نخست محور «تکیه آ سید حسن» برای اجرای این برنامه انتخاب شده است، گفت: این محور یکی از طولانی‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین محورهای تاریخی ـ فرهنگی شهر قم به شمار می‌رود و به دلیل ویژگی‌های کالبدی، هویتی و ارتباط آن با بخش‌هایی از بافت تاریخی شهر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
 
وی تصریح کرد: عملیات پیش‌بینی‌شده صرفاً به تعویض سنگ‌های آسیب‌دیده محدود نمی‌شود، بلکه وضعیت کف‌سازی در طول محور به‌صورت موضعی بررسی خواهد شد و بخش‌هایی که دچار لق‌شدگی، جابه‌جایی، شکستگی یا افت کیفیت شده‌اند، متناسب با نوع آسیب مورد مرمت قرار می‌گیرند؛ رویکردی که هدف آن حفظ یکپارچگی و اصالت طراحی قبلی و افزایش دوام و ایمنی محور است. 
 
مدیرعامل سازمان بهسازی، زیباسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) همچنین از نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در طول مسیر خبر داد و افزود: با توجه به سکونت اهالی و تردد روزانه شهروندان در این محدوده، اطلاع‌رسانی پیش از آغاز عملیات اهمیت زیادی دارد. به همین منظور، بنرهای معرفی پروژه در نقاط مختلف محور نصب شده است تا ساکنان، کسبه و رهگذران در جریان ماهیت و روند اجرای عملیات قرار گیرند. 
 
خاکی خاطرنشان کرد: بازآفرینی شهری تنها به اجرای پروژه‌های جدید محدود نمی‌شود و نگهداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته نیز بخش مهمی از این فرآیند است. اگر محورهای تاریخی پس از بهسازی اولیه به‌صورت مستمر پایش و مرمت نشوند، به مرور بخشی از کیفیت کالبدی و منظر شهری ایجادشده از بین خواهد رفت؛ از این رو سازمان در کنار اجرای طرح‌های جدید، موضوع حفاظت و نگهداری از پروژه‌های پیشین را نیز به‌صورت جدی دنبال می‌کند. 
 
وی تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه، حفظ کیفیت فضاهای تاریخی و فرهنگی، تأمین ایمنی و آسایش بیشتر برای عابران، صیانت از هویت بافت و استمرار کیفیت منظر شهری در محورهایی است که طی سال‌های گذشته با رویکرد احیای بافت تاریخی قم ساماندهی شده‌اند.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: مرمت بافت تاریخی ، شهرداری قم
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