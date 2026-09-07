معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: اکنون سن ابتلا به سرطان‌های گوارشی همچون سرطان روده بزرگ در کشور کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم- امیرپاشا طبائیان معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور و دبیر اجرایی کنگره، در نشست خبری پنجمین همایش جامع گوارش و کبد و دوازدهمین دوره هپاتیت تهران گفت: یکی از بیماری‌های شایع عارضه کبد چرب است و الان شیوع این بیماری در حدود ۳۵ درصد است و به دلیل سبک زندگی این آمار افزایش خواهد یافت. اکنون پیوند کبد به خاطر کبد چرب انجام می‌شود. 

به گفته وی، سرطان روده بزرگ در بین مردان بیشتر از زنان است و این سرطان چهارمین سرطان شایع در کشور محسوب می‌شود. با انجام تست‌های غربالگری جلوی بروز سرطان روده بزرگ تا حد زیادی گرفته خواهد شد. 

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سن ابتلا به سرطان های گوارشی مثل سرطان روده بزرگ کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل سن تست غربالگری از ۵۰ به ۴۵ سال کاهش یافته است. 

طبائیان بیان کرد: هپاتیت بی و سی سبب بروز نارسایی کبد در طولانی مدت خواهد شد. واکسیناسیون هپاتیت بی در سبد واکسیناسیون ملی قرار گرفته است و میزان شیوع هپاتیت بی در ایران حدود یک درصد است.

وی افزود: اکنون هپاتیت سی یک داروی خوراکی تولید داخل در دسترس مردم دارد و با مصرف یک ماهه این دارو عارضه هپاتیت سی بر طرف خواهد شد. استعمال دخانیات، عدم مصرف سبزی، چاقی و بی تحرکی از جمله علائم بروز سرطان روده بزرگ است.

وی اضافه کرد: تا سال گذشته دارویی مشخصی برای کبد چرب نداشتیم، اما در چند ماه اخیر داروی این عارضه تولید شده و در دسترس مردم ایران قرار گرفته است. 

دبیر اجرایی همایش گوارش و کبد ادامه داد:در این کنگره بیش از ۳۰۰ سخنران شرکت کرده اند و تجربیات خود را به اشتراک خواهند گذاشت. 

طبائیان تاکید کرد: در این کنگره ۱۸۰۰ نفر  ثبت نام کرده اند؛ کارگاه‌های آموزشی در حوزه گوارش و کبد انجام و کارگاه پرستاری در بخش آندوسکوپی در حاشیه این کنگره   آموزش داده خواهد شد.

برچسب ها: سرطان روده بزرگ ، سرطان
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