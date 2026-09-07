بررسی‌های میدانی از جایگاه‌های سوخت در سراسر استان مازندران نشان می‌دهد که روند سوخت‌گیری کاملاً عادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی دولت در پیامی تصویری اعلام کرد که نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

فاطمه مهاجرانی تصریح کرد: با وجود بررسی اعداد مختلف در جلسات کارشناسی، در نهایت بر اساس وعده رئیس‌جمهور، نرخ ۱۰ هزار تومانی تثبیت شد.

سخنگوی دولت در تشریح جزئیات سهمیه‌ها اعلام داشت که خودرو‌های بنزین‌سوز همچنان ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با قیمت ۳ هزار تومان دریافت می‌کنند. همچنین خودرو‌های دوگانه‌سوز سهمیه‌های ۳۰ لیتر (۱۵۰۰ تومانی) و ۲۵ لیتر (۳ هزار تومانی) خود را حفظ خواهند کرد.

وی با استناد به داده‌های شرکت پخش پالایش، افزود: حدود ۸۵ درصد از نیاز مردم با همین سهمیه ۱۱۰ لیتری رفع خواهد شد.

سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از افزایش نرخ کارت جایگاه، صرف تقویت معیشت مردم خواهد شد.

در همین راستا، بررسی‌های میدانی از جایگاه‌های سوخت در سراسر استان مازندران نشان می‌دهد که روند سوخت‌گیری کاملاً عادی است و فعالیت این مراکز طبق روال معمول ادامه دارد و هیچ‌گونه اختلالی در توزیع سوخت مشاهده نمی‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: جایگاه سوخت ، قیمت بنزین
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