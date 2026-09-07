باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیان شرکت در رشته‌های با آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۵ از اکنون می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org و به یکی از چهار روش، شامل وارد کردن اطلاعات مربوط به «شماره پرونده و سریال ثبت‌نام»، «شماره پرونده و کد پیگیری ثبت‌نام»، «شماره پرونده و کد ملی» و یا «شماره پرونده و شماره داوطلبی»، کارت ورود به جلسه خود را مشاهده و پرینت آن را تهیه کنند.

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای برای متقاضیان «مجموعه‌های ثبت‌نامی با آزمون» در صبح روز جمعه؛ ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در ۹۶ شهرستان (به شرح جدول شـماره ١ مندرج در اطلاعیه) برگزار می‌شود.

برای پذیرش دانشجو در مجموعه‌های ثبت‌نامی: ۱۰۲ (مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار)، ۱۰۴ (مهندسی بهداشت محیط)، ۱۰۵ (ساخت پروتز‌های دندانی)، ۱۱۰ (علوم آزمایشگاهی)، ۱۱۲ (مدارک پزشکی)، ۱۱۳ (هوش‌بری)، ۲۰۲ (ایمنی صنعتی)، ۲۰۴ (برق)، ۲۰۷ (صنایع چوب و مبلمان)، ۲۰۸ (صنایع شیمیایی)، ۲۱۰ (کامپیوتر)، ۲۱۱ (مواد)، ۲۱۳ (معدن)، ۲۱۵ (مکانیک)، ۲۱۶ (عمران و معماری)، ۲۳۳ (ناوبری)، ۳۰۱ (مهندسی آبیاری و منابع طبیعی)، ۳۰۶ (علوم دام و طیور)، ۳۰۷ (زراعت و باغبانی)، ۳۰۹ (شیلات)، ۳۱۱ (علوم و صنایع غذایی)، ۴۰۱ (آمار)، ۵۰۴ (زبان انگلیسی)، ۵۰۹ (آموزش و پرورش ابتدایی)، ۵۱۱ (باستان‌شناسی)، ۵۱۲ (علوم ورزشی)، ۵۱۳ (تربیت معلم قرآن کریم)، ۵۱۴ (حسابداری)، ۵۱۶ (علوم انتظامی)، ۵۱۸ (مدیریت)، ۵۱۹ (حقوق)، ۶۰۱ (طراحی و دوخت پوشـاک)، ۶۰۲ (صنایع دستی)،۶۰۳ (مرمت و احیای بنا‌های تاریخی) و ۶۰۵ (هنر‌های تجسمی) آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشته‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صـورت می‌گیرد؛ لذا برای متقاضیانی که در این مجموعه‌ها ثبت‌نام و انتخاب رشته کرده‌اند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد.

یادآوری مهم ۱:

متقاضیان پذیرش در رشته‌های با سوابق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) می‌توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشـته‌محل‌های انتخابی خود از امروز؛ ۱۶ شهریورماه تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

یادآوری مهم ٢: متقاضیانی که در زمان مقرر (۲۴ خرداد ۱۴۰۵ تا ۵ تیرماه ۱۴۰۵) موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، در صـورت تمایل می‌توانند با توجه به اطلاعیه ثبت‌نام به تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ نسـبت به ثبت‌نام در رشته‌های پذیرش با سوابق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) از تاریخ ۱۶ شهریور تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ اقدام کنند.

الف- نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون:

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون منحصراً برای متقاضیان مجموعه‌های ثبت‌نامی با آزمون از امروز دوشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش قرار گرفته است تا متقاضیان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل شماره پرونده، کد پیگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و بر اساس تاریخ و نشانی تعیین‌شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است؛ لذا متقاضیان باید قبل از حضور در حوزه امتحانی شخصًا نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.

یادآوری‌های مهم:

-١ چنانچه هر یک از متقاضیان به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شوند، لازم است با مراجعه به سامانه پاسخگویی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیر d، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کنند.

لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخگویی عضو باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را به هر دلیلی در اختیار ندارند، با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

۲- لازم به یادآوری است متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در رشته‌های با آزمون می‌توانند در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون (از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵) با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت‌نامی و در صورت لزوم ویرایش آنها از جمله معدل کاردانی و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود با توجه به توضـیحات این اطلاعیه و برگ راهنمای شـرکت در آزمون در صورت نیاز اقدام کنند.

ب- نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون متقاضیان بر مبنای استان و شهرستان محل اقامت فعلی آنان (برای تعیین حوزه امتحانی) که در تقاضانامه ثبت‌نام مشخص کرده‌اند، به شرح جدول شماره ٢ مندرج در ذیل این اطلاعیه است.

ج- نحوه اقدام در صورت وجود مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون:

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه، سال تولد و شماره ملی کارت شرکت در آزمون داوطلبان وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنند.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مربوط به بند‌های عنوان رشـته تحصـیلی، مؤسسـه محل اخذ مدرک تحصیلی، سـال و ماه اخذ مدرک تحصیلی، معدل فارغ‌التحصیلی، وضعیت اشتغال، استان بومی، علاقه‌مندی به گزینش در رشـته‌های غیرانتفاعی و رشـته‌محل‌های انتخابی کارت شرکت در آزمون داوطلبان وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ منحصراً به تارنمای سـازمان سنجش مراجعه و از طریق ورود به قسـمت ویرایش اطلاعات، اقدام شـود. یادآوری می‌شود امکان اصـلاح کد و نام مجموعه ثبت‌نامی در کارت شرکت در آزمون میسر نیست.

۳- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند مربوط به سهمیه ثبت‌نامی کارت شرکت در آزمون داوطلبان وجود دارد (ارگان‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد کل نیرو‌های مسلح) جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ منحصرًا به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این تارنما نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند تا درصورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوطه، بعد از برگزاری آزمون سهمیه مورد نظر برای داوطلبان اعمال شود. ضمناً تأکید می‌شود متقاضیانی که در مرحله اول ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته است، بعد از ویرایش اطلاعات برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود باید حداکثر تا تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ به ارگان‌های ذیربط نیز مراجعه کنند. بدیهی است در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می‌شود. در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

۴- داوطلبان در صورتی که نسبت به بند‌های جنس و معلولیت (یا شدت معلولیت) معترض هستند و یا چنانچه شماره داوطلبی آنها به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخواناست ضروری است در روز پنجشنبه؛ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ٨:٣٠ تا ۱۲ و ساعت ۱۴ تا ۱۷ به نماینده مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه (بر اساس جدول شماره ٢ مندرج در ذیل این اطلاعیه) مراجعه کنند. ضمناً در خصوص تغییر کد و نام مجموعه ثبت‌نامی و شهر محل برگزاری آزمون هیچگونه تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.

۵- چنانچه کارت شـرکت در آزمون داوطلب، فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشـکالاتی از جمله عکس اشـتباه، فاقد مهر بودن عکس و یا واضـح نبودن عکس اسـت، ضـروری اسـت در روز پنجشـنبه؛ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ٨:٣٠ تا ۱۲ و ساعت ۱۴ تا ۱۷ با همراه داشـتن ٢ قطعه عکس ٤×٣ (تهیه شـده در سال جاری)، کارت ملی و یا شـناسـنامه عکسدار شخصا به نماینده سازمان سـنجش آموزش کشور مسـتقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کند. در غیر این‌صـورت مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.

۶- متقاضیانی که هم اکنون علاقه‌مند به گزینش در رشته‌های مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هستند، لازم اسـت در زمان پرینت کارت شـرکت در آزمون، پس از اطمینان از پذیرش این مؤسسات در مجموعه ثبت‌نامی خود با ورود به بخش ویرایش اطلاعات و خرید کارت اعتباری به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با پرداخت مبلغ یک میلیون و صد هزار ریال به عنوان وجه اعلام علاقه‌مندی اقدام و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج کرده و سپس با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات نسبت به انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام کنند.

یادآوری: همه متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون لازم است از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه سازمان سنجش قرار داده می‌شود، پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

د- موارد مهم قابل توجه متقاضیان:

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدا ر الزامی است.

یادآوری مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۲- فرایند برگزاری آزمون رأس ساعت ٧:٣٠ آغاز می‌شود و در‌های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ٧ بسته خواهد شد؛ لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن در‌های ورودی به محوطه و یا سالن‌های امتحانی جلوگیری خواهد شد.

۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار؛ چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاک‌کن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، جزوه، کتاب، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

۵- لازم به تأکید است، همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی به‌صورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ز» آمده است، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می‌شود.

۶- مخدوش یا و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می‌شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۷- متقاضیان علاقه‌مند به گزینش در رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است برای اطلاع از تاریخ و نحوه انتخاب رشته، در دهه اول مهر ماه به تارنمای مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.

۸- متقاضیان لازم است درصورت به‌وجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنند. بدیهی است درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

۹- رعایت پوشش اسلامی در حوزه‌های برگزاری آزمون الزامی است.

۱۰- متقاضیان گرامی: با توجه به اینکه برخی از افراد و مؤسسات سودجو با سوءاستفاده از عنوان و نشانی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ساختن درگاه‌های مشابه با نشانی اینترنتی این سازمان کرده و از این طریق با اخذ اطلاعات و مشخصات شخصی متقاضیان، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ لازم است برای دریافت اخبار و کارنامه اعلام نتایج آزمون‌ها، منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org اقدام کنید و از در اختیار قراردادن کاربری و رمز عبور و اطلاعات شخصی به سایر افراد جداً خودداری کنید.

ه - اصلاحات و تغییرات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اعلام رشته‌های جدید:

برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، کدرشته‌محل‌های جدید و یا اصلاحاتی را پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته به سازمان سنجش اعلام کرده‌اند که این قبیل کدرشته‌محل‌ها و اصلاحات اعلام شده طی اطلاعیه شماره ۳سازمان سنجش امروز دوشنبه؛ ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار گرفت. لازم است متقاضیان رشته‌های با آزمون یا با سوابق تحصیلی نسبت به مطالعه آن اقدام و در صورت تمایل از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با توجه به مندرجات این اطلاعیه رشته‌محل‌های انتخابی خود را ویرایش کنند.

اطلاعیه سوم: «ثبت‌نام متقاضیان جدید» و «ویرایش برای متقاضیان ثبت‌نام‌کرده» همراه با اصلاحات جدید مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام، انتخاب رشته و پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵

و- پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه ارزیابی محل برگزاری آزمون

با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقای کیفی حوزه‌های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، مستدعی اسـت نسبت به تکمیل پرسش‌نامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق درگاه این سازمان اقدام کنید.

ز- مواد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل: -١ ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون. -٢ تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون. -٣ ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات.

ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (٥): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) و بند (ج) ماده (٥): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد. تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (٦) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷- در مورد مشمولان بند‌های (د)، (ه)، (و) (ز) و (ح) ماده (٥)؛ هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کند.

ماده ۸- ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل‌دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (٦) و (٧) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است. تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.