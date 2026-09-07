باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از اجرای مجموعهای از طرحهای توسعهای و زیرساختی در شهرکهای صنعتی استان خبر داد و گفت: تاکنون زمینه اشتغالزایی برای حدود ۱۰ هزار نفر فراهم و نزدیک به یک هزار واحد صنعتی در استان ایجاد شده است.
محمدی با تشریح آخرین اقدامات انجامشده در شهرکهای صنعتی لرستان اظهار کرد: توسعه زیرساختها و فراهم کردن بستر مناسب برای استقرار واحدهای تولیدی از مهمترین اولویتهای شرکت شهرکهای صنعتی استان است و در همین راستا، اقدامات گستردهای در بخشهای مختلف در حال انجام است.
الحاق ۱۷۰ هکتار به شهرک صنعتی خرمآباد ۴
وی با اشاره به توسعه اراضی صنعتی استان افزود: ۱۷۰ هکتار زمین به شهرک صنعتی خرمآباد ۴ الحاق شده است که این اقدام ظرفیت قابل توجهی برای استقرار واحدهای صنعتی جدید و جذب سرمایهگذاران فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان تأکید کرد: توسعه اراضی صنعتی، یکی از پیشنیازهای اصلی برای افزایش ظرفیت تولید، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان است
رشد پنجبرابری اعتبارات زیرساختی
محمدی با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی شهرکهای صنعتی لرستان گفت: تأمین زیرساخت پروژههای عمرانی در سطح شهرکهای صنعتی استان با رشد پنجبرابری همراه شده است.
وی میزان اعتبار این پروژهها را بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۱۰۶ پروژه عمرانی در شهرکهای صنعتی استان در حال اجراست.
به گفته محمدی، اجرای این پروژهها با هدف ارتقای زیرساختهای شهرکهای صنعتی، بهبود شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاریهای جدید انجام میشود.
آسفالت ۱۶ شهرک صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان همچنین از اجرای عملیات آسفالت در ۱۶ شهرک صنعتی خبر داد و گفت: در مجموع ۱۳ هزار مترمربع از معابر شهرکهای صنعتی استان آسفالت شده است.
وی افزود: بهسازی معابر و ارتقای خدمات عمومی شهرکها از جمله اقداماتی است که به افزایش کیفیت خدماترسانی و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی کمک میکند.
احداث چهار پست برق اختصاصی
محمدی تأمین برق پایدار را یکی از الزامات اساسی فعالیت واحدهای صنعتی دانست و اظهار کرد: تاکنون چهار پست پایدار برق اختصاصی در شهرکهای صنعتی استان احداث شده است.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهای انجامشده، امسال دو شهرک صنعتی دیگر نیز از پست پایدار برق برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: تأمین برق پایدار میتواند نقش مهمی در کاهش مشکلات واحدهای صنعتی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق شهرکها داشته باشد.
شناسایی ۱۳۳ طرح اقتصادی در شهرستانها
وی در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی ظرفیتهای اقتصادی شهرستانهای استان خبر داد و گفت: ۱۳۳ طرح اقتصادی دارای قابلیت اجرایی شناسایی شده که مطالعات ۵۵ طرح از این تعداد انجام شده است.
محمدی افزود: بانکهای عامل شامل بانک صنعت و معدن، بانک ملی و بانک تجارت تأمین مالی این ۵۵ طرح را تقبل کردهاند.
وی تأکید کرد: تأمین مالی طرحهای اقتصادی میتواند زمینه تبدیل ظرفیتهای بالقوه شهرستانها به پروژههای اجرایی، تولیدی و اشتغالزا را فراهم کند.
خوشه پلیمر و پلاستیک لرستان؛ خوشه برتر کشور
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در ادامه به موفقیت استان در حوزه توسعه خوشههای صنعتی اشاره کرد و گفت: از میان ۶۰ خوشه صنعتی کشور، برای نخستینبار خوشه پلیمر و پلاستیک لرستان به عنوان خوشه برتر کشور انتخاب شده است.
محمدی این موفقیت را نشاندهنده ظرفیت و توانمندی استان در حوزه صنایع پلیمر و پلاستیک دانست و افزود: توسعه خوشههای صنعتی میتواند با ایجاد ارتباط میان واحدهای تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش همکاری بنگاهها و توسعه بازار، به رشد و رقابتپذیری صنایع استان کمک کند.
اشتغال و تولید؛ خروجی توسعه شهرکهای صنعتی
وی با اشاره به نقش شهرکهای صنعتی در اقتصاد استان اظهار کرد: ایجاد حدود یک هزار واحد صنعتی و فراهم شدن زمینه اشتغال برای ۱۰ هزار نفر، بخشی از ظرفیت ایجادشده در حوزه صنعت لرستان است.
محمدی گفت: تداوم سرمایهگذاری در زیرساختها، تأمین برق پایدار، توسعه اراضی صنعتی، تأمین مالی طرحهای اقتصادی و تقویت خوشههای صنعتی، از جمله محورهایی است که میتواند مسیر توسعه صنعتی لرستان را هموارتر کند.