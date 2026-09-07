سازمان توسعه تجارت، جزییات ثبت سفارش واردات خودروی کارکرده از محل ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه جامع تجارت اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات کمیته ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ت۶۱۶۸۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیات محترم وزیران) جزییات به شرح ذیل است.

برای این منظور وضعیت نمایندگی جدید با عنوان «واردات خودرو کارکرده از محل ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو» ایجاد شده است.

کد تعرفه‌های مجاز مشمول این رویه، به پیوست ارائه می‌شود.

ثبت سفارش واردات خودروهای شرکت‌های واردکننده از رویه مذکور، صرفاً با کارت بازرگانی فعال امکان‌پذیر است.

ثبت سفارش در این رویه، صرفاً از محل تامین ارز «از محل ارز خود» و «از محل ارز دیگران» امکان‌پذیر است.

ثبت سفارش خودروهای شرکت‌های واردکننده، منوط به اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ثبت سفارش واردات خودروهای شرکت‌های واردکننده، صرفاً با نوع ارز «یورو» امکان‌پذیر است.

سن خودروی مورد ثبت سفارش باید بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد؛ لذا در سال ۱۴۰۵، صرفاً واردات خودروهای دارای سال ساخت ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مجاز است.

مجوزهای فنی مورد نیاز برای ثبت سفارش واردات خودروهای شرکت‌های واردکننده عبارتند از دفتر صنایع خودرو وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست است.

بررسی سیستمی سقف اعتباری و سهمیه در ثبت سفارش واردات خودروهای شرکت‌های واردکننده، انجام می‌شود.

افتتاح ثبت سفارش خودروی کارکرده در چارچوب ضوابط مذکور، تا تاریخ ۱۶ خردادماه سال آینده (پایان اعتبار مصوبه یادشده) امکان‌پذیر است.