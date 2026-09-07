لرستان گرفتار ناترازی معلم؛ مازاد نیرو در یک سو، کمبود در سوی دیگر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سهرابی، مدیرکل آموزشوپرورش استان، اعلام کرد: اولویت این دستگاه، بهصورت صددرصدی آموزش حضوری است. با این حال، ایجاد مدرسه اینترنتی نشان میدهد آموزشوپرورش برای شرایط غیرعادی و پیشبینینشده نیز به دنبال طراحی مسیرهای جایگزین است.
سهرابی با اشاره به برنامههای آموزشوپرورش لرستان اظهار کرد: اولویت صددرصدی ما آموزش حضوری است و مدرسه اینترنتی به عنوان جایگزین آموزش حضوری تعریف نشده، بلکه برای پیشبینی و مدیریت شرایط خاص ایجاد شده است.
مدرسه اینترنتی؛ راهکار اضطراری، نه جایگزین مدرسه
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر اهمیت حضور دانشآموزان در کلاس درس گفت: راهاندازی مدرسه اینترنتی با هدف آن انجام شده است که در صورت بروز شرایط خاص، روند آموزش دانشآموزان متوقف نشود.
بر این اساس، آموزش مجازی به عنوان یک ظرفیت پشتیبان مورد توجه قرار گرفته تا در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانشآموزان در مدارس وجود ندارد، استمرار فرآیند آموزشی حفظ شود.
چالش اصلی آموزشوپرورش لرستان؛ «ناترازی» نیروی انسانی
اما بخش مهم سخنان سهرابی به یکی از چالشهای قدیمی و اساسی آموزشوپرورش استان بازمیگردد؛ توزیع نامتوازن نیروی انسانی.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، مهمترین چالش این دستگاه را عدم توازن در مدیریت و توزیع نیروی انسانی عنوان کرد؛ مسئلهای که باعث شده برخی مناطق استان با مازاد نیرو مواجه باشند و در مقابل، برخی مناطق دیگر برای تأمین نیروی مورد نیاز خود با کمبود مواجه شوند.
سهرابی در تشریح این وضعیت گفت: مرکز استان و نواحی شمالغربی با مازاد نیرو مواجه هستند، در حالی که مناطق دیگر استان با کمبود نیروی انسانی دستوپنجه نرم میکنند.
وقتی یک منطقه نیروی مازاد دارد و منطقهای دیگر معلم کم میآورد
این ناترازی در شرایطی رخ میدهد که توزیع نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده کیفیت آموزش است. وجود نیروی مازاد در برخی مناطق و کمبود نیرو در مناطق دیگر، میتواند برنامهریزی آموزشی را با دشواری مواجه کند و نیازمند مدیریت دقیق منابع انسانی باشد.
از یک سو، تمرکز جمعیت و امکانات در مرکز استان و برخی مناطق شمالغربی موجب انباشت نیروی انسانی شده و از سوی دیگر، مناطق کمتر برخوردار و دیگر شهرستانها با کمبود نیرو مواجهاند؛ مسئلهای که حل آن نیازمند بازنگری در شیوه توزیع نیرو و برنامهریزی بلندمدت برای تأمین نیروی مورد نیاز مدارس است.
آموزش حضوری در اولویت
تأکید مدیرکل آموزشوپرورش لرستان بر اولویت آموزش حضوری در کنار راهاندازی مدرسه اینترنتی، نشان میدهد سیاست این مجموعه بر حفظ کلاسهای حضوری استوار است، اما همزمان تلاش شده برای شرایط خاص نیز زیرساخت لازم فراهم باشد.
مدرسه اینترنتی در چنین رویکردی نه به عنوان رقیب مدرسه فیزیکی، بلکه به عنوان یک ابزار پشتیبان برای استمرار آموزش در شرایط اضطراری تعریف میشود.