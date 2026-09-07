باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پس از آنکه یک آسیبپذیری در گوگل کروم از یک مشکل فنی به یک خطر واقعی تبدیل شد و سوءاستفاده از آن در حملات واقعی تأیید شد، بهروزرسانی مرورگر اینترنت شما به بخش اساسی امنیت دستگاه تبدیل شده است.
بهرهبرداری واقعی از آسیبپذیری
این آسیبپذیری در موتور V۸ قرار دارد که کروم از آن برای اجرای جاوا اسکریپت در صفحات وب استفاده میکند و دارای کد "CVE-۲۰۲۶-۸۵۰۴۶" است.
خطر آن در سوءاستفاده احتمالی از طریق محتوای وب دستکاریشده خاص است که بهروزرسانیهای مرورگر را بسیار حیاتیتر میکند، بهویژه از آنجایی که گوگل تأیید کرده است که این آسیبپذیری قبلاً مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، بدون افشای جزئیات فنی که ممکن است استفاده گستردهتر از آن را تسهیل کند.
این آسیبپذیری به عنوان بخشی از یک بهروزرسانی امنیتی گستردهتر برای نسخه دسکتاپ کروم، که شامل رفع ۱۲ مشکل امنیتی بود، برطرف شد. این نشان دهنده نبرد مداوم بین شرکتهای فناوری و مهاجمانی است که به دنبال نقاط ضعف در پرکاربردترین نرمافزار هستند.
اهمیت بهروزرسانی فوری
اگرچه این آسیبپذیری لزوماً به این معنی نیست که هر کاربر کروم در معرض خطر است، اما ادامه استفاده از نسخه قدیمیتر، دستگاه را در برابر مشکلاتی که در بهروزرسانی به آنها پرداخته شده است، آسیبپذیر میکند.
بنابراین، بهروزرسانی مرورگر شما به محض انتشار نسخه جدید، همچنان یکی از سادهترین اقدامات امنیتی است، به خصوص زمانی که توسعهدهنده اعلام میکند که یک آسیبپذیری در حال بهرهبرداری است.
منبع: الیوم السابع