باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه‌کباری - مرتضی دهقان مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در نشست خبری امروز خود در خصوص تشریح اقدامات جهادی صورت‌گرفته پس از برقراری آتش‌بس، از بازسازی سریع سطوح پروازی و سامانه‌های ناوبری ۲۷ فرودگاه آسیب‌دیده کشور با تکیه بر تخصص نیروهای داخلی و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

وی اظهار داشت: امروز با تکیه بر توان کارشناسان و متخصصان داخلی در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، خدمات حمل‌ونقل هوایی در بخش‌های مختلف تخصصی با اقتدار در حال انجام است؛ چراکه این شرکت هم در حوزه مدیریت و زیرساخت‌های فرودگاهی و هم در بخش ناوبری هوایی و کنترل ترافیک فضای کشور مسئولیت سنگین و انحصاری دارد.

وی گفت: همکاران ما در هر دو بخش فرودگاهی و ناوبری هوایی با تمام قوا و مقتدرانه ایستادگی کردند و مردم توانستند بلافاصله پس از برقراری آتش‌بس، شاهد ازسرگیری ایمن و بدون وقفه خدمات حمل‌ونقل هوایی در آسمان کشور باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از همان ابتدا که بحث آتش‌بس مطرح شد، پیش‌بینی و انتظار ما این بود که حمل‌ونقل هوایی به عنوان اولویت و خواسته نخست اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه برای بازسازی هر بخش و به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد، نخستین حوزه‌ای که باید فعال شود، حمل‌ونقل هوایی و فرودگاهی است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تصریح کرد: برای آنکه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بتوانند فعالیت عادی خود را از سر بگیرند و به مردم خدمت‌رسانی کنند، ورود بهنگام بخش هوایی ضروری بود و در این میان، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در خط مقدم قرار داشت.

وی گفت: ما همواره باید چند گام جلوتر از سایر بخش‌های هوانوردی حرکت کنیم؛ زیرا تا زمانی که زیرساخت‌های زمینی در فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های هوانوردی در آسمان، شامل ناوبری هوایی و کنترل ترافیک هوایی، توسط متخصصان این شرکت آماده نشود، هیچ شرکت هواپیمایی امکان ارائه خدمات و برقراری پرواز نخواهد داشت و همین امر مسئولیت ما را به‌مراتب سنگین‌تر و حساس‌تر کرد.

دهقان خاطرنشان کرد: جنگ اصلی برای مجموعه شرکت فرودگاه‌ها تازه پس از اعلام آتش‌بس آغاز شد؛ زیرا باید با وجود حجم گسترده خسارات، بلافاصله خدمات‌رسانی به کشور را از سر می‌گرفتیم.

وی افزود: بر خلاف تمامی قوانین، مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارات سنگین و ناجوانمردانه‌ای به زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی غیرنظامی کشور وارد شد و حدود ۲۷ فرودگاه در جریان این تهاجم دچار آسیب شدند.

وی گفت: بخش‌های مختلفی از جمله سطوح پروازی، باندها، تاکسی‌وی‌ها، اپرون و پارکینگ هواپیماها، ساختمان‌های ایمنی و آتش‌نشانی که مستقیماً متولی نجات جان انسان‌ها هستند تجهیزات ناوبری و کمک‌ناوبری، دستگاه‌های کمک‌بازرسی و ترمینال‌های مسافری هدف تهاجم قرار گرفتند؛ یعنی هر آنچه در فرودگاه‌ها در راستای تأمین ایمنی و امنیت مسافران به کار گرفته می‌شد، با آسیب مواجه شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: با وجود این حجم از تخریب، راهبرد اصلی و تأکید وزارت راه و شهرسازی و دولت محترم این بود که این زیرساخت‌ها بلافاصله به چرخه عملیاتی بازگردند و این مأموریت بزرگ با تعیین دو اولویت اصلی اجرایی شد.

وی ادامه‌داد: اولویت نخست ما رعایت کامل و بدون نقص استانداردهای ایمنی، هم در حوزه سطوح پروازی و هم در بخش سیستم‌های ناوبری و کنترل ترافیک هوایی بود. خوشبختانه توان فنی، مهندسی و اجرایی بسیار بالایی در کشور، میان مشاوران، پیمانکاران و به‌ویژه متخصصان خود شرکت وجود دارد.

وی گفت: از همان روزهای نخست، همکاران ما بازسازی سطوح پروازی و باندها را آغاز کردند تا شرایط لازم برای نشست‌وبرخاست ایمن پروازها مهیا شود؛ هم‌زمان با آن، عملیات بهسازی و بازسازی سیستم‌های ناوبری و تجهیزات هوانوردی نیز کلید خورد.

دهقان اظهار داشت: در گام نخست، متخصصان حوزه ناوبری هوایی شرکت توانستند سامانه‌های موجود را پشتیبانی و تجهیزات آسیب‌دیده را بازسازی و آماده عملیات کنند؛ چراکه انجام هرگونه پرواز بدون وجود این زیرساخت‌های ناوبری و فرودگاهی غیرممکن است.

وی افزود: محور دوم اقدامات، بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی داخلی بود؛ مجموعه‌هایی که از سال‌های گذشته همکاری مشترکی را با آن‌ها برای بومی‌سازی تجهیزات و سامانه‌های هوانوردی آغاز کرده بودیم. اگرچه امکانات برخی از این شرکت‌ها نیز در جنگ آسیب دیده بود، اما زیرساخت‌های لازم در اختیارشان قرار گرفت و دوشادوش کارشناسان شرکت فرودگاه‌ها پای کار آمدند.

وی بیان داشت: پروازهایی که اکنون در امنیت کامل در آسمان کشور انجام می‌شود، حاصل تلاش شبانه‌روزی و هماهنگ این مجموعه‌هاست.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با تجلیل از فداکاری پرسنل عملیاتی تصریح کرد: موضوع بسیار برجسته در این مدت، روحیه و کار جهادی همکاران بود؛ این فداکاری صرفاً انجام یک وظیفه اداری نبود. همکاران ما در شرایطی که پهپادها در آسمان حضور داشتند، اقدام به تخلیه تجهیزات حیاتی و اساسی از برج‌های مراقبت و تکنیکال‌بلاک‌ها کرده و آن‌ها را به نقاط امن انتقال دادند تا مانع آسیب‌دیدگی شوند و بتوانند پس از تثبیت شرایط، به‌سرعت سامانه‌ها را به مدار برگردانند.

وی افزود: پیمانکاران متعهد کشور نیز در کنار ما ایستادند و حتی در مواردی بدون انعقاد قرارداد رسمی یا دریافت وجه، عملیات بهسازی را آغاز کردند. این ایثار و همبستگی ملی ارزش ثبت در تاریخ را دارد.

دهقان خاطرنشان کرد: اگرچه تلاش نیروهای جهادی در بازسازی مناطق مسکونی شهری به‌درستی از رسانه‌ها منعکس شد، اما این اقدامات ایثارگرانه و حماسه‌ساز در حوزه‌های تخصصی صنعت هوانوردی نیز با همان قدرت رخ داد که شایسته روایتگری و ماندگاری است.

راهکارهای تأمین مالی بازسازی فرودگاه‌ها با مولدسازی و مدل‌های BOT

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با تشریح روش‌های نوین تأمین مالی برای جبران خسارات و بازسازی زیرساخت‌های هوانوردی، از تجهیز فضای کشور به سامانه‌های نظارتی پیشرفته روز دنیا و بازگشت کامل اعتماد بین‌المللی به آسمان ایران خبر داد.

وی در خصوص نحوه تأمین منابع مالی برای بازسازی فرودگاه‌های آسیب‌دیده اظهار داشت: شرکت فرودگاه‌ها به عنوان یک مجموعه درآمد-هزینه‌ای مستقل، متکی به عواید حاصل از پروازهای داخلی و پروازهای عبوری است؛ از این رو، توقف ناگهانی پروازها در دوران بحران منجر به از دست رفتن درآمدهای جاری و تحمیل خسارات سنگین شد.

دهقان گفت: در گام نخست، با اعمال مدیریت بهینه منابع و پیگیری وصول مطالبات ارزی و ریالی داخلی و خارجی اقدام کردیم و در مرحله بعد، با حمایت دولت محترم، تأمین اعتبارات لازم جهت خرید تجهیزات حساس ناوبری، کمک‌ناوبری و نظارتی خارجی در کنار ظرفیت تولیدات داخلی انجام پذیرفت.

وی افزود: با وجود توقف موقت پروژه‌های عمرانی در شرایط جنگی، بلافاصله پس از تثبیت شرایط عملیاتی، فعال‌سازی مجدد طرح‌های توسعه‌ای با اولویت‌بندی دقیق آغاز شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی «مولدسازی دارایی‌ها» یکی از رویکردهای اصلی ما بود که با اختیارات اعطایی از سوی دولت، شرکت فرودگاه‌ها در خط مقدم این بخش قرار گرفت و توانستیم چند پروژه مهم را از این طریق فعال کنیم.

وی گفت: علاوه بر جذب منابع و تسهیلات از شبکه بانکی کشور، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی از طریق جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مدل‌های قراردادی BOT، BLT و BOO در دستور کار جدی شرکت قرار گرفته است تا روند اجرای پروژه‌ها با شتاب بیشتری دنبال شود.

دهقان با اشاره به تبدیل تهدیدها به فرصت در فرایند بازسازی‌ها اظهار داشت: این تحولات فرصتی ایجاد کرد تا از روش‌های سنتی عبور کرده و نوسازی سامانه‌ها را منطبق بر آخرین استانداردها و برنامه‌های کلان سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) پیش ببریم.

استقرار سامانه‌های نوین نظارتی

وی افزود: در گذشته نظارت بر فضای کشور عمدتاً متکی بر رادارهای اولیه و ثانویه (PSR و SSR) بود، اما اکنون به سمت استقرار سامانه‌های نوین نظارتی از جمله سامانه‌های مالتی‌لاتریشن (MLAT) و نظارت وابسته خودکار (ADS-B) حرکت کرده‌ایم که این تجهیزات در کنار رادارها، دقت پایش کنترلرهای ترافیک هوایی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهند.

وی گفت: اولویت نخست و خط قرمز ما در تمامی فرآیندها «ایمنی هوانوردی» است و با وجود چالش‌های امنیتی تحمیل‌شده بر منطقه، فضای آسمان کشورمان با استانداردهای کامل و مورد تأیید ایکائو و سازمان هواپیمایی کشوری به پروازهای داخلی و عبوری سرویس‌دهی می‌کند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در پایان خاطرنشان کرد: اعتماد سریع شرکت‌های هواپیمایی خارجی به استفاده مجدد از آسمان ایران پس از رفع تنش‌ها، نشان‌دهنده اطمینان کامل جامعه جهانی هوانوردی به کیفیت خدمات کنترل ترافیک و ناوبری هوایی جمهوری اسلامی ایران است که این موفقیت بزرگ با تلاش شبانه‌روزی متخصصان داخلی و تدابیر دولت رقم خورد.

اولویت اصلی ما افزایش جذابیت آسمان ایران است

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با تأکید بر بهره‌گیری از موقعیت ممتاز ژئوپولیتیکی کشور، از ایجاد هماهنگی‌های فرابخشی برای کوتاه کردن مسیرهای هوایی و ارائه مشوق‌های مالی به ایرلاین‌های داخلی خبر داد.

دهقان درباره راهکارهای افزایش جذابیت فضای کشور برای پروازهای عبوری اظهار داشت: ما از موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیکی ممتازی برخورداریم؛ اگرچه در اطراف ما هاب‌های فرودگاهی و رقبای منطقه‌ای قدرتمندی شکل گرفته‌اند که همواره تلاش می‌کنند سهم بازار ما را به چالش بکشند.

وی گفت: با تعامل و هماهنگی بسیار خوبی که میان بخش‌های غیرنظامی و نظامی کشور شکل گرفته است، در دهه ۹۰ شمسی موفق شدیم مسیرهای هوایی دوطرفه را در محورهای شرق-غرب و جنوب کشور ایجاد کنیم و اکنون در دوره پس از جنگ، به همدلی و هم‌افزایی بالاتری برای کوتاه‌سازی هرچه بیشتر این مسیرها دست یافته‌ایم.

وی افزود: برای افزایش جذابیت آسمان کشور، «پایداری خدمات» به عنوان اصل دوم در دستور کار قرار دارد تا شرکت‌های هواپیمایی از ارائه مستمر و دائم خدمات ما اطمینان کامل حاصل کنند؛ خوشبختانه اکنون ایرلاین‌ها به این اطمینان دست یافته‌اند.

دهقان تصریح کرد: تیم تخصصی ویژه‌ای متشکل از حوزه‌های ناوبری هوایی، مالی و بازرگانی در شرکت تشکیل شده است که به‌طور مستمر در حال مذاکره با ایرلاین‌های بین‌المللی هستند؛ این تیم ضمن اطلاع‌رسانی دقیق پیرامون سطح بالای ایمنی و کیفیت خدمات کنترل ترافیک هوایی در ایران، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مشوق‌های مالی لازم را نیز جهت جذب حداکثری پروازهای عبوری به آن‌ها ارائه می‌دهد.