حردانی از سوی باشگاه استقلال به کمیته انضباطی فرا خوانده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از تعلیق موقت صالح حردانی از سوی سرمربی استقلال به دلیل مسائل انضباطی این بازیکن از حضور در تمرینات منع شد و در بازی مقابل آلومینیوم هم غایب بود.

شنیده می‌شود صالح حردانی به دلیل رفتارهایش از سوی سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی آبی‌پوشان کنار گذاشته شد و در همین راستا این بازیکن به کمیته انضباطی این باشگاه احضار شده است.

با وجود اینکه بختیاری‌زاده تاکید کرده دیگر این بازیکن را نمی‌خواهد برخی مدیران استقلال در تلاش هستند مشکل این بازیکن را حل کنند، اما با این حال ابتدا باید رفتارهایش در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار بگیرد.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، صالح حردانی
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