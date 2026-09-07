مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: ۲ زندانی جرائم غیر عمد استان طی روزهای گذشته با کمک خیرین و نیکوکاران به آغوش خانواده بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یداله روحانی منش بیان کرد: یک زن خانه دار اقدام به راه اندازی یک شغل اینترنتی کرده بود اما به علت بدهی بالا از خرداد سال جاری راهی زندان شد که والدین یک خانواده هزینه چهلم فرزندشان را صرف آزادی این زندانی کردند.

وی اضافه کرد: کمک خانواده این مرحوم و مساعدت ستاد دیه موجب شد که این زندانی ۵۳ ساله به آغوش خانواده بازگردد.

مدیرعامل ستاد دیه همدان بیان کرد: همچنین در پرونده دیگری مردی جوان با نیت خیر و کمک به زندانیان، پس انداز خود را برای آزادی یک زندانی هزینه کرد.

روحانی منش ادامه داد: با کمک این خیر نیک اندیش کارگر ۳۷ ساله که بدهی حدود هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی داشت، آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

مدیرعامل ستاد دیه همدان گفت: هم اینک ۴۱۱ زندانی جرائم غیرعمد در زندان های این استان سر می برند و تا پایان خرداد امسال ۳۵ نفر از زندان های این استان رهایی یافتند.