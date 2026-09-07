باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام در تاریخ اول شهریورماه ۱۴۰۵ در تارنمای این سازمان، به اطلاع متقاضیان نام‌نویسی در شانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) سال ۱۴۰۵ می‌رساند؛ به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای متقاضیانی که تمایل به نام‌نویسی در این آزمون را دارند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز چهارشنبه؛ اول مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند؛ لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام، به تارنمای سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و مراحل ثبت‌نام را انجام دهند.

آن‌دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل تا اول مهرماه، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

زمان برگزاری شانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) از روز جمعه؛ ۲۷ شهریورماه به روز جمعه؛ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ تغییر یافته است.