باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - علی احمدزاده مسئول طرحهای بالادستی و مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در همایش اقتصاد و حکمرانی انرژی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره نقش دولت در صنعت انرژی اظهار کرد: دولت باید بخشی از تصدیگری خود را کاهش دهد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند؛ چراکه برای بخش خصوصی درآمد، سود و زیان اهمیت دارد، اما وظیفه دولت این است که مسیر را مشخص کند، سیاستگذاری داشته باشد، هزینهها را شفاف کند و نقشه راه را تنظیم و بر اجرای آن نظارت کند.
وی افزود: یکی از مسائل اساسی کشور، وجود ناهماهنگی ساختاری و نهادی است. در بسیاری از بخشها درباره حکمرانی صحبت میکنیم، اما برای حکمرانی متناسب با شرایط، فرهنگ و منابع کشور، ساختار مشخصی تعریف نکردهایم و بسته سیاستی مناسبی برای آن پیشبینی نشده است.
مسئول طرحهای بالادستی و مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ادامه داد: باید برای حکمرانی در حوزههای مختلف، ساختار مشخصی در نظر گرفته شود تا هر سرمایهگذاری که وارد کشور میشود، بداند چه وظایفی دارد و از چه مسیر و چارچوبی باید فعالیت کند و در نتیجه سرمایهگذار دچار سردرگمی نشود.
احمدزاده با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف گفت: مسئله ناهماهنگی ساختاری و نهادی موضوعی جدی است و آثار آن را در بخشهای مختلف صنعت مشاهده میکنیم.
وی با اشاره به توسعه شرکتها و سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: ایجاد چند شرکت در این حوزه، هرچند اقدامی مثبت است، اما موضوع مهمتر این است که راهبردها و سیاستها در کشور از چه مسیری تدوین میشوند و چه نهادی مسئول تعیین چارچوبهای مشخص برای این بخش است.
احمدزاده همچنین به موضوع جمعآوری گازهای مشعل اشاره کرد و گفت: در این زمینه ظرفیتهای قابل توجهی وجود دارد. اگر قرار باشد گاز فلر در اختیار بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان قرار گیرد، باید فرایند آن از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش بهصورت مشخص طراحی شود.
وی افزود: باید دست سرمایهگذار داخلی و شرکتهای دانشبنیان را برای ورود به این حوزه باز گذاشت و برای فعالیتهای بلندمدت آنها، چارچوب و امنیت سرمایهگذاری ایجاد کرد. اینکه دولت دست خود را باز بگذارد تا بتواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند، یک ضرورت است؛ بهویژه در حوزه شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای نوین.
مسئول طرحهای بالادستی و مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با تأکید بر اهمیت فناوریهای نوین در صنعت انرژی تصریح کرد: بخش فناوری امروز در زندگی همه مردم نقش پررنگی دارد و لازم است سیاستگذاری و حمایت از این بخش با جدیت بیشتری دنبال شود.
احمدزاده با اشاره به ضرورت توجه به مصرف انرژی در صنایع گفت: در یک پالایشگاه علاوه بر فرایند اصلی تولید، تجهیزات مختلفی مانند کمپرسورها نیز وجود دارد که خودشان انرژی مصرف میکنند. بنابراین باید تمام اجزای زنجیره مصرف انرژی دیده شود و نمیتوان صرفاً روی یک بخش کوچک مانند گازهای مشعل تمرکز کرد و سایر مصارف انرژی را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: در بخش انتقال نیز تقریباً در همه حوزهها حدود ۱۳ درصد اتلاف یا هدررفت انرژی داریم. پس از آن، موضوع توزیع مطرح است که از ورودی شهرها آغاز میشود و در ادامه به بخش مصرف میرسد. اگر مصرف را به بخشهای مختلف تفکیک کنیم، میتوان دقیقاً مشخص کرد که تغییرات و هدررفت انرژی در کدام قسمت اتفاق افتاده است.
احمدزاده با تأکید بر حساسیت افکار عمومی نسبت به موضوع انرژی گفت: مردم نسبت به مسائل مربوط به انرژی، قیمت سوخت، نفت و گاز حساس هستند. حتی فرزندان ما نیز درباره میزان افزایش قیمت بنزین و تأثیر آن بر سایر هزینهها سؤال میکنند. این نشان میدهد که موضوع انرژی به یک مسئله مهم و ملموس برای جامعه تبدیل شده است.
وی افزود: به جرأت میتوانم بگویم در حوزه حکمرانی انرژی، مردم از دولت و حتی بخشهایی از حاکمیت جلوتر هستند و حساسیت و آگاهی بیشتری نسبت به این مسائل پیدا کردهاند.
مسئول طرحهای بالادستی و مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با انتقاد از برخی رویههای نظارتی اظهار کرد: نظارت باید بهصورت تخصصی و سازمانیافته انجام شود. گاهی فردی در یک دستگاه دولتی در حال انجام وظیفه است، اما بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد، با ورود برخی دستگاههای نظارتی یا ایجاد حواشی رسانهای مواجه میشود.
احمدزاده تأکید کرد: نظارت امری ضروری است، اما این نظارتها باید بهخوبی سازماندهی شوند و تخصص در آنها مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در حوزه انرژی با موضوعات بسیار تخصصی مواجه هستیم.
وی با اشاره به مطالعات انجامشده درباره تابآوری کشور در حوزه انرژی گفت: حدود یکونیم تا دو ماه پیش در کمیسیون انرژی مجلس درباره تابآوری کشور در شرایط بحرانی گزارشی ارائه کردم و وضعیت ایران را با کشورهای مختلف جهان، از جمله اروپا، آمریکا و کشورهای خاورمیانه مقایسه کردم.
احمدزاده افزود: موضوع تابآوری انرژی ابعاد گستردهای دارد و امیدوارم در فرصت دیگری بتوانیم بهصورت متمرکزتر درباره این موضوعات بحث کنیم.
وی در پایان با قدردانی از توجه مسئولان و فعالان اقتصادی به موضوعات صنعت انرژی گفت: حدود یک سال پیش نیز درباره زنجیره ارزش و ارائه پیشنهادهایی در حوزه صنایع به دولت مباحثی مطرح شد و اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفت، اما متأسفانه بخشی از شرایط موجود به جنگ و وضعیت خاص کشور مربوط است و بخش دیگر نیز به اولویتنبودن برخی موضوعات بازمیگردد؛ در حالی که این مسائل امروز از اهمیت بالایی برخوردارند.
احمدزاده خاطرنشان کرد: آینده کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد و امیدواریم در تصمیمگیریها، نگاه به آینده و منافع بلندمدت کشور در اولویت قرار گیرد.