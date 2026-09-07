باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، درباره برگزاری اردوی مشترک تیم‌های ملی والیبال نشسته ایران و عراق اظهار داشت: حدود یک ماه و ۱۰ روز تا آغاز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا باقی مانده و اردوی مشترک تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران و عراق همزمان با اردوی تیم ملی کشورمان در محل کمپ تمرینی تیم‌های ملی فدراسیون در حال برگزاری است.

وی افزود: در جریان این اردو چند مسابقه تدارکاتی برگزار خواهد شد و تیم ملی عراق در برخی روز‌ها تمرینات خود را در کمپ تمرینی ایران دنبال خواهد کرد. امیدواریم این اردو بتواند آمادگی هر دو تیم را برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا افزایش دهد.

رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان ادامه داد: نیمی از ترکیب تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران جوان شده و تعدادی از بازیکنان جدید که در مسابقات جهانی حضور نداشتند، از تیم دوم به تیم ملی اضافه شده‌اند. به همین دلیل، این اردو فرصت مناسبی برای ایجاد هماهنگی و هارمونی بیشتر میان بازیکنان خواهد بود.

کوهپایه‌زاده ابراز امیدواری کرد تیم‌های ملی والیبال نشسته ایران و عراق به اهداف خود در این اردوی مشترک دست پیدا کنند و گفت: امیدواریم کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در والیبال نشسته مردان و زنان و همچنین سایر رشته‌های اعزامی، نتایج قابل قبولی کسب کند و موجب شادی مردم کشورمان شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آماده‌سازی تیم‌های ملی گفت: این برنامه‌ریزی از حدود دو سال پیش آغاز شده و خوشبختانه با برگزاری اردو‌های مستمر و برنامه‌ریزی مناسب، تیم‌های ملی در بخش مردان و زنان روند آماده‌سازی خوبی را پشت سر گذاشته‌اند.

کوهپایه‌زاده همچنین درباره وضعیت تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران و مشکل صدور روادید اعضای کادر فنی برای مسابقات جهانی کانادا گفت: سال گذشته تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در جایگاه سوم قرار گرفت و نتوانست به صورت مستقیم جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کند، اما امسال در رقابت‌های انتخابی مجدد در تایلند، به عنوان تیم نخست جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد.

وی افزود: تیم ملی ایران در سال گذشته و امسال اردو‌های تدارکاتی مناسبی در ترکیه برگزار کرد و در روز‌های اخیر نیز چند دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی لهستان و ترکیه داشت و برای حضور در مسابقات جهانی کانادا آماده شد.

رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان با انتقاد از صادر نشدن روادید برای سرمربی و مربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران اظهار داشت: متأسفانه با وجود تلاش‌های انجام‌شده، کادر فنی تیم ملی، شامل سرمربی و مربی که دو رکن اصلی تیم هستند، تاکنون از سوی کشور میزبان روادید دریافت نکرده‌اند.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: زمان زیادی تا آغاز مسابقات باقی نمانده و تیم ملی ایران از دو روز دیگر مسابقات خود را آغاز می‌کند. در رشته‌های تیمی، حضور کادر فنی برای اجرای تاکتیک‌ها، انتخاب ترکیب و مدیریت بهتر تیم اهمیت زیادی دارد و نبود کادر فنی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

وی گفت: فدراسیون ایران طی مکاتبات رسمی و غیررسمی متعدد، اعتراض خود را به کشور میزبان و فدراسیون جهانی اعلام کرده است. این موضوع از سوی آنها نیز دریافت و پیگیری شده، اما متأسفانه تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان تأکید کرد: میزبان مسابقات موظف است برای تیم‌های دعوت‌شده، از جمله ورزشکاران، کادر فنی و همراهان، شرایط لازم برای صدور روادید را فراهم کند، اما این اتفاق درباره کادر فنی تیم ایران تاکنون رخ نداده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتراض رسمی فدراسیون ایران در این خصوص اعلام خواهد شد و موضوع را از طریق وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون جهانی پیگیری خواهیم کرد.