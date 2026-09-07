شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور میزبان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به همراه حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حسنخانی، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، با مدیرعامل و مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار و درباره مهمترین مسائل این حوزه گفتوگو کردند.
بخش قابل توجهی از مباحث این دیدار به وضعیت پروژههای نیمهتمام ورزشی اختصاص داشت. مدیرعامل شرکت توسعه با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای این مجموعه عنوان کرد که شرکت توسعه از سال ۱۳۷۳ مسئولیت مهمی در مسیر ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساختهای ورزشی کشور بر عهده داشته و در حال حاضر ۱۵۴ پروژه نیمهتمام ورزشی در نقاط مختلف کشور در دست پیگیری قرار دارد.
به گفته وی، پیشرفت فیزیکی بخش قابل توجهی از این پروژهها از مرز ۵۰ درصد عبور نکرده است؛ موضوعی که ضرورت برنامهریزی برای تأمین منابع و تعیین تکلیف هرچه سریعتر این طرحها را دوچندان میکند.
مدیرعامل شرکت توسعه، تکمیل پروژههای نیمهتمام را صرفاً یک اقدام عمرانی ندانست و تأکید کرد که بهرهبرداری از این طرحها، مستقیماً با افزایش دسترسی مردم و ورزشکاران به فضاهای ورزشی ارتباط دارد. وی همچنین طولانی شدن اجرای پروژهها را موجب افزایش هزینهها، یأس در جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی و تبعات فرهنگی عنوان کرد و بر ضرورت تسریع در روند تکمیل و بهره برداری از آنها تاکید داشت.
در بخش دیگری از نشست، وضعیت مجموعههای ورزشی تحت پوشش شرکت، بهویژه مجموعههای ورزشی آزادی و انقلاب، مورد توجه قرار گرفت و درباره ظرفیتهای موجود، مسائل مدیریتی و الزامات مربوط به بهرهبرداری مطلوب از این مجموعهها بحث شد.
موضوع فرهنگ در اماکن ورزشی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه شرکت توسعه در ساختار زیرساختی ورزش کشور، بر ضرورت استمرار فعالیتهای این شرکت در حوزه ساماندهی اماکن ورزشی تأکید کرد و رعایت الزامات فرهنگی و مقررات مربوط به فعالیت در مجموعههای ورزشی را مورد توجه قرار داد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای ورزشی باید همزمان با توجه به الزامات فرهنگی دنبال شود، رعایت قوانین، ضوابط و شئونات اسلامی را از اصول مورد انتظار در مدیریت اماکن ورزشی عنوان کرد و خواستار تقویت رویکرد فرهنگی در نحوه اداره این فضاها شد.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این نشست، نحوه واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی بود. خسروپناه بر ضرورت شفافیت در فرآیند واگذاریها، افزایش بهرهوری مجموعهها و جلوگیری از ایجاد زمینه برای واسطهگری و دلالی تأکید کرد.
در مجموع، این نشست فرصتی برای ارائه تصویری از وضعیت موجود زیرساختهای ورزشی کشور، تشریح ظرفیتها و مسائل شرکت توسعه و بررسی راهکارهای مرتبط با تکمیل پروژههای نیمهتمام، مدیریت اماکن ورزشی و توجه همزمان به ابعاد عمرانی، بهرهبرداری و فرهنگی این حوزه بود.
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز در ادامه مأموریت، برای تسریع در روند، اجرای برنامههای خود را با تمرکز بر امور فرهنگی و امنیت اجتماعی دنبال خواهد کرد.