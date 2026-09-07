شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اجرای کارت امید مادران ابراز نگرانی کرد و از مسئولان درخواست کرد تا به این مشکل رسیدگی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارت امید مادران یک طرح حمایتی دولتی است که به زنان بارداری که از اول سال ۱۴۰۵ فرزند خود را به دنیا می‌آورند، اختصاص می‌یابد. هدف از این برنامه، کاهش مشکلات مالی مادران در دوره بارداری و پس از تولد فرزند است تا بتوانند نیاز‌های اساسی نوزاد و خود را بهتر تامین کنند. بر اساس این طرح، مادران مشمول به مدت ۲۴ ماه ماهیانه مبلغ ۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این مبلغ تنها برای هزینه‌های ضروری مانند تهیه خوراک، لباس و ملزومات کودک باید صرف شود. این حمایت مالی نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها ایفا میکند

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام تا الان ۱۵شهریور کارت امید که برای پوشک و شیرخشک استفاده می‌کردیم و از ماه ۱۲دوازدهم خرید می‌کردیم یکدفعه قطع کردند. مال همه را شارژ نکردند. لطفا پیگیری کنید. لطفا هر چه زودتر به این موضوع رسیدگی می‌کنید.

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