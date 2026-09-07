باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - سعدی نقشبندی اظهار کرد: کردستان از ظرفیت مناسبی در تولید محصولات باغی برخوردار است و توت‌فرنگی، انگور دیم، گردو، هلو و شلیل و گل‌محمدی از مهم‌ترین محصولات باغی استان به شمار می‌روند.

وی افزود: با توجه به کیفیت و ظرفیت تولید این محصولات، توسعه فرآوری و صادرات آنها در دستور کار قرار دارد و توت‌فرنگی و انگور دیم از جمله محصولات دارای مزیت صادراتی استان هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در بخش توت‌فرنگی، امکان صادرات محصول به‌صورت منجمد فراهم شده و با حمایت‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی سردخانه تخصصی در سنندج، زمینه فریز و صادرات این محصول به کشور ترکیه فراهم شده است.

نقشبندی درباره انگور دیم نیز گفت: با توجه به احداث چند کارخانه و کارگاه صنایع تبدیلی در استان، اقدامات اولیه برای فرآوری و صادرات این محصول در حال انجام است و تولید آبمیوه و روغن هسته انگور می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش این محصول کمک کند.

وی گل‌محمدی را نیز از دیگر محصولات دارای ظرفیت صادراتی دانست و افزود: این محصول قابلیت فرآوری به شکل اسانس و گلاب را دارد و توسعه صادرات فرآورده‌های آن با توجه به کیفیت تولیدات استان دنبال می‌شود.

اصلاح ونوسازی باغات فرسوده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در ادامه به برنامه اصلاح و نوسازی باغات اشاره کرد و گفت: در باغات درجه دو، اقداماتی از جمله سرشاخه‌کاری، اصلاح سیستم آبیاری، بهبود تغذیه و مدیریت کف باغ اجرا می‌شود.

وی افزود: در باغات درجه سه نیز حذف و جایگزینی باغات فرسوده در دستور کار قرار دارد. این طرح در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به‌صورت ویژه و در قالب طرح جامع باغات احیای دریاچه ارومیه در شهرستان سقز اجرا شد و اکنون نیز برنامه نوسازی باغات و افزایش بهره‌وری در شهرستان‌های مختلف استان ادامه دارد.

توسعه گلخانه‌ها برای مدیریت مصرف آب

نقشبندی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را یکی از اولویت‌های راهبردی بخش کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: توسعه گلخانه‌ها ضمن افزایش بهره‌وری آب و خاک و تولید بیشتر در واحد سطح، به تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و ارزش افزوده کمک می‌کند.

وی ادامه داد: انتقال بخشی از تولید سبزی و صیفی از فضای باز به محیط‌های کنترل‌شده، از راهکار‌های مهم مدیریت مصرف آب در شرایط محدودیت منابع آبی است و امکان تولید مستمرتر و قابل پیش‌بینی‌تر محصولات را نیز فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان استفاده از فناوری‌های نوین را از دیگر مزایای کشت گلخانه‌ای دانست و گفت: کشت هیدروپونیک، اتوماسیون، کنترل هوشمند دما و رطوبت، تغذیه دقیق، سیستم‌های نوین آبیاری و استفاده از انرژی‌های نو می‌تواند در توسعه کشاورزی مدرن و دانش‌بنیان مورد استفاده قرار گیرد.

مقابله با خشکسالی و سرمازدگی

نقشبندی درباره اقدامات مقابله با خشکسالی و سرمازدگی باغات نیز اظهار کرد: بهبود تغذیه باغات، توزیع کود‌های مناسب به‌ویژه کود‌های پتاسه، اجرای هرس سبز، مبارزه با علف‌های هرز و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای از جمله اقدامات انجام‌شده برای افزایش مقاومت باغات در برابر تنش‌های محیطی است.

وی افزود: توسعه باغات دیم، مالچ‌پاشی و توسعه کشت گیاهان دارویی و گونه‌های باغی با نیاز آبی پایین نیز در چارچوب برنامه‌های مدیریت باغبانی و سند سازگاری با خشکسالی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: استقرار سامانه ضدسرما به‌صورت پایلوت در یکی از باغات استان، اجرای اقدامات ترویجی، ارسال پیامک و توصیه‌های فنی پس از صدور هشدار‌های هواشناسی، از جمله اقدامات برای کاهش خسارت سرمازدگی است.

وی خاطرنشان کرد: بازدید از باغات خسارت‌دیده، برآورد میزان خسارت و ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط نیز در زمان وقوع سرمازدگی انجام می‌شود.

نقشبندی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف افزایش بهره‌وری باغات، کاهش آثار تنش‌های اقلیمی، مدیریت منابع آب، توسعه تولید محصولات کم‌آب‌بر و حرکت بخش باغبانی کردستان به سمت تولید اقتصادی و صادرات‌محور دنبال می‌شود.